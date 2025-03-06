تقلبات الطقس فى رمضان.. روشتة من 4 خطوات لحمايتك من نزلات البرد

كتبت فاطمة ياسر

تقلبات الطقس في فترة الصيام قد تزيد من احتمالية الإصابة بنزلات البرد، خاصة مع قلة شرب الماء وانخفاض المناعة، وفى هذا الإطار أكدت الدكتورة آمال فتحي استشاري السمنة والنحافة في قصر العيني أنه لحماية نفسك والحفاظ على صحتك خلال الصيام، يجب اتباع بعض النصائح كالتالى:

أولًا: في السحور



تناول أطعمة تعزز المناعة مثل:

الزبادي

العسل الطبيعي

الفواكه الغنية بفيتامين C مثل البرتقال والكيوي

حفنة من اللوز لاحتوائه على فيتامين E

شرب السوائل بكثرة (2-3 أكواب ماء) لتعويض نقص السوائل أثناء الصيام.

تجنب الأطعمة المالحة والمقلية لأنها تسبب العطش وتقلل المناعة.

ثانيًا: أثناء الصيام



ارتداء ملابس تناسب الجو (لا تخفف الملابس في النهار الدافئ لأن الليل قد يكون باردًا).

تجنب التعرض المفاجئ للهواء البارد بعد التعرق.

حاول غسل يديك بشكل مستمر لتجنب انتقال العدوى.

الابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

ثالثًا: عند الإفطار

ابدأ بالسوائل الدافئة مثل الحساء أو مشروب الزنجبيل بالليمون.

تناول أطعمة غنية بفيتامين C مثل البرتقال، الليمون، والفلفل الرومي.

أضف الثوم والزنجبيل لطعامك لتعزيز المناعة.

تجنب المشروبات الباردة مباشرة عند الإفطار لأنها تضعف الحلق.

رابعًا: نصائح إضافية

النوم الكافي (6-8 ساعات يوميًا)

ممارسة الرياضة الخفيفة لتحسين الدورة الدموية

استشارة الطبيب إذا ظهرت أعراض مثل الحمى أو الكحة الشديدة

باتباع هذه النصائح، يمكنك تقليل احتمالية الإصابة بنزلات البرد والحفاظ على صحتك طوال الشهر الكريم.