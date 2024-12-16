مش بس الجفاف.. مخاطر خفية بسبب قلة شرب الماء فى الشتاء

كتبت مروة هريدى

لقد حل الشتاء، وهو الوقت الذي يتجنب فيه الكثير منا شرب الماء بسبب انخفاض درجات الحرارة، ومن الشائع أن يشعر الإنسان بعطش أقل، لذلك يعتبر الجفاف مشكلة شائعة في الشتاء والتي يواجهها الكثير منا، بسبب ظروف الطقس البارد، وقد لا تلاحظ ذلك، لأنه لن يستنزف طاقتك بشكل مباشر كما يحدث في الصيف، وبغض النظر عن درجة الحرارة، من المهم أن تحافظ على ترطيب جسمك طوال الوقت على مدار العام، فقلة شرب الماء لا تسبب الجفاف فحسب، بل تزيد أيضًا من خطر الإصابة بحصوات الكلى والتهابات المسالك البولية والإمساك والعديد من المشكلات الصحية الأخرى، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. مخاطر خفية قد تسببها قلة شرب الماء خاصة في الشتاء:



التأثير على الأداء العقلي والجسدي



يمكن أن تؤثر قلة شرب الماء على مزاجك وتركيزك، ويمكن أن يؤدي نقص الماء في جسمك إلى فقدان الذاكرة قصيرة المدى، مما يخلق ارتباكًا ويقلل من وقت رد الفعل.

الإصابة بحصوات الكلى



عندما لا تستهلك كمية كافية من الماء، تكافح الكلى من أجل أداء وظيفتها بشكل جيد مما يتسبب في حدوث مشاكل متعددة في الأعضاء مثل تكوين حصوات الكلى والتهابات المسالك البولية، وفي الحالات الأسوأ، يمكن أن يؤدي الجفاف إلى تلف وفشل الكلى.

مشاكل القلب



أثناء درجات الحرارة المنخفضة والطقس البارد في الشتاء، يحاول الجسم الحفاظ على درجة حرارة مريحة للأعضاء الحيوية باستخدام الأوعية الدموية في الجلد لتنظيم الحرارة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وإجهاد القلب، ومع غياب الماء في الجسم، يزداد هذا الضغط على القلب ما قد يترتب عليه مجموعة من المشاكل الصحية.

الإمساك



الأمعاء تستخدم الماء للمساعدة في هضم الطعام وتسهيل عملية الإخراج، وعندما لا يتوافر الماء اللازم في الجسم يؤدي ذلك إلى الإمساك وشعور بأعراض مثل آلام البطن والتقلصات.

فيما يلى.. نصائح فعالة للبقاء رطبًا في الشتاء وشرب ما يكفى من الماء:



- إذا لم يكن من السهل شرب الماء بدرجة حرارة الغرفة لأنك لا تشعر بالعطش، فيمكنك اختيار شاي الأعشاب الساخن والمرق.

- إن إضافة شريحة من الليمون أو الكيوي أو الخيار إلى الماء يمكن أن يعزز النكهة، ويشجعك على شربه باستمرار.

- زيادة تناول الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الما، مثل الشوربة وعصائر الفاكهة الطبيعية، حيث يمكن استخدامها كبدائل للوجبات وفي نفس الوقت تلبية الاحتياجات الغذائية اليومية خاصة من الماء في الطقس البارد.

- تجنب الإفراط فى شرب القهوة أو المشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين لأنها يمكن أن تساهم بسهولة في إصابتك بالجفاف خاصة مع قلة شرب الماء في الشتاء.