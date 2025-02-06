نصائح لمرضى التهاب الجيوب الأنفية للوقاية من المضاعفات فى تقلبات الطقس

كتبت فاطمة ياسر

تقلبات الطقس وانخفاض درجات الحرارة مع زيادة فرص نشوب أتربة في أمشير، تعد من العوامل المهيجة للجيوب الأنفية، وخلال هذا التقرير سنتعرف على طرق الوقاية وفقا لموقع healthline .

وأكد التقرير أن اقتراب شهر أمشير المعروف برياحه القوية المحملة بالأتربة، يزيد من التهابات الجيوب الأنفية، وهناك العديد من النصائح المهمة للوقاية من المضاعفات:

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية فى أمشير



1. تجنب التعرض المباشر للأتربة والغبار، عن طريق ارتداء كمامة طبية عند الخروج، وأغلق النوافذ جيدًا في الأيام العاصفة.

2. غسل الأنف بمحلول ملحي، حيث يساعد غسل الأنف بالمحلول الملحي على التخلص من الأتربة والمهيجات، مما يقلل من احتقان الجيوب الأنفية.

3. الحفاظ على ترطيب الجسم عن طريق شرب كمية كافية من الماء، واستخدم جهاز ترطيب الهواء في المنزل لتجنب جفاف الأغشية المخاطية.

4. تجنب المهيجات ولذا ينصح بالابتعاد عن العطور القوية، والتدخين، والأبخرة الكيميائية التي قد تزيد من التهاب الجيوب الأنفية.

5. تناول أطعمة تقوي المناعة، ومنها البرتقال، الليمون، الزنجبيل، والعسل، والتي تساعد على تخفيف الالتهابات وتقوية المناعة.

6. استخدام بخاخات الأنف بحذر، أي إذا وصفها الطبيب، استخدمها حسب التعليمات، ولا تفرط في استخدامها لتجنب تأثيرها العكسي.

7. استشارة الطبيب عند زيادة الأعراض، اي في حالة زادت الأعراض مثل الصداع الشديد، الاحتقان المستمر، أو ارتفاع درجة حرارة الجسم، يجب مراجعة الطبيب فورًا لتجنب المضاعفات.

وأكد التقرير أن اتباع هذه النصائح يساعد على تخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية وحمايتك خلال تقلبات طقس وأمشير.