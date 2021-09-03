نصائح للحفاظ على الصحة بعد سن الـ 60..ممارسة الرياضة الخفيفة وتناول السوائل

فاطمة ياسر

مع تقدمك في العمر يبدأ الجسم في حدوث بعض التغييرات، وحدوث تغيرات في النشاط اليومي لك، ولكن لا داعي للقلق، فهذه التغيرات تعد من الأمور الطبيعية عند التقدم في العمر، ولتجنب هذه الأعراض يجب عليك تغير نمط حياتك اليومية، واتباع بعض النصائح الصحية والغذائية خاصة بعد إتمام سن الـ60.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع " boldsky"، بعض النصائح التي يجب تجنبها وأخري يجب اتباعها للأشخاص بعد سن الـ60 ، ومنها:

-أخذ التطعيمات:



من أهم النصائح التي يجب اتباعها والاهتمام بها هي تناول التطعيمات التي تخص كورونا، وأيضا الأنفلونزا والالتهاب الرئوي والسعال الديكي، للحفاظ علي الصحة العامة.

- فحص ضغط الدم:



الاهتمام بقياس نسبة ضغط الدم للأشخاص بعد سن الـ60 يعد من أهم النصائح التي يجب القيام بها، وذلك لمتابعة نسبة الضغط في الدم، والحد من التعرض للارتفاع أو الانخفاض والحفاظ علي صحة الشخص والحد من الإصابة بأمراض القلب، فالتعرض لمشاكل في الضغط يزيد من فرص الإصابة بضعف جدران الأوعية الدموية ، ويزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية والخرف.

-ممارسة الرياضة:



بعد الوصول لسن الـ60 يجب ممارسة الرياضة لتنشيط جميع خلايا الجسم، وتقليل مخاطر الإصابة بهشاشة العظام، والتعرض لأي مضاعفات صحية أخري كالإصابة بأمراض السكر.

-الإكثار من تناول السوائل:



تعد من الحيل الجيدة لأنها تحافظ علي توازن الجسم، والحد من الإصابة بالجفاف، وأيضا تساهم في تعزيز الجسم، وتنشيط خلاياه، كما أن تناول 2 لتر من الماء يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بمشاكل في المسالك البولية، وضغط الدم والشعور بالتعب والارهاق.