الأولى منذ 15 عاما.. تنفيذ عقوبة إعدام رميا بالرصاص بالولايات المتحدة الجمعة

كتبت ريم عبد الحميد

تستعد ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية لتنفيذ عملية إعدام رميا بالرصاص، غدا الجمعة، وهى الأولى فى الولايات المتحدة منذ 15عاما.

وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فإن العقوبة سيتم تنفيذها بحق براد سيجمون، الذى أدين بقتل والدي صديقته السابقة فى عام 2001، واختار بنفسه هذه الطريقة للإعدام، بدلا من الطريقتين الأخرتين المتاحتين فى ولاية كارولينا الجنوبية، وهما الكرسى الكهربائى والحقن القاتل. وكانت المحكمة العليا بالولاية قد رفضت يوم الأربعاء استئنافه الذى يبدو أنه الأخير.

وتقول أسوشيتدبرس إن هذه الوسيلة للإعدام، والتى يطلق عليها فرقة الإعدام، كانت عقابًا للتمرد فى العصر الاستعماري، ووسيلة لمنع الفرار أثناء الحرب الأهلية. وفى العصر الحديث، يعتبرها البعض بديلاً أكثر إنسانية من الحقنة القاتلة، مشيرة إلى أن فرقة الإعدام لها تاريخ طويل وشائك فى الولايات المتحدة.

ومنذ عام 1608، أُعدم ما لا يقل عن 144 سجيناً مدنياً رمياً بالرصاص فى أمريكا، جميعهم تقريباً فى ولاية يوتاه. ومنذ عام 1977، عندما استؤنف استخدام عقوبة الإعدام بعد توقف دام عشر سنوات، تم تنفيذها مع ثلاث حالات فقط. وكان أول هؤلاء، جارى جيلمور ، والذى أثار ضجة إعلامية جزئياً لأنه تنازل عن استئنافه وتطوع للإعدام. وعندما سئل عن كلماته الأخيرة، أجاب جيلمور قائلا: "لنفعل ذلك".

وتستخدم خمس ولايات وهى إيداهو وميسيسيبى وأوكلاهوما وكارولينا الجنوبية ويوتاه فرقة الإعدام فى ظروف محددة.

وعند تنفيذ عقوبة الإعدام رميا بالرصاص، يتم إجلاس السجين المدان مقيدا على كرسى معدنى فوق قاعدة. ويقف على بعد 15 قدما، نحو 4.6 متر أمامه ثلاث من المتطوعين من قسم السجون بالولاية الذين يطلقون عليه الرصاص من بنادقهم من خلف جدار غير مرأى للشهود.