أغرب حكايات الطب.. بولندى يعود من غيبوبة 20 عاما.. زوجته لم تتركه لحظة

كتبت إيناس البنا

الطب يحتوى على الكثير من الحكايات الغريبة، من النوم لسنوات في غيبوبة إلى الولادات العجيبة وغيرها من القصص التي يعجز الطب كثيرا عن تفسيرها، ومنها قصة اليوم التي تحكى عن بولندى يعود للحياة بعد غيبوبة20 عاما بعد توقعات بوفاته.



القصة كما ذكرتها صحيفة " الجارديان" البريطانية تعود عندما استيقظ رجل بولندي كان قد دخل في غيبوبة في بولندا في عهد الشيوعية بعد 19 عاماً ليجد بلده قد تحولت، فكان عامل السكك الحديدية الذي أصيب بإصابات في الرأس في عام 1988 عندما كان يربط بين عربتين للسكك الحديدية، بعد الغيبوبة يحاول التكيف مع انتشار الهواتف المحمولة وسقوط جدار برلين والمحلات التي تبيع الأكلات والوجبات السريعة.

وقالت زوجته جيرترودا: "لم يتحرك زوجى أو يقول أي شيء لمدة 19 عامًا، حاول أن يقول أشياء لكن لم يكن من الممكن فهمها".

وبعد أن قامت برعاية زوجها لمدة عشرين عاماً تقريباً ونقله ثلاث مرات يومياً لمنع إصابته بقرح الفراش، قالت إنه "اندهش للغاية عندما رأى الشوارع الملونة والبضائع، وقال إن العالم أصبح أجمل الآن".

وعلى الرغم من نصيحة الأطباء له بأنه لن ينجو من الحادث، إلا أن زوجته لم تفقد الأمل قط. وقالت: "هذه هي مكافأتي الكبرى لكل الرعاية والإيمان والحب، إنه يتذكر كل ما كان يحدث حوله، ويتذكر حفل زفاف أطفالنا.



وقال فويتشيك بستراجوفسكي، وهو متخصص في إعادة التأهيل، إن العامل أصيب بالصدمة بسبب التغيرات التي حدثت منذ ثمانينيات القرن العشرين، عندما تخلصت بولندا من الشيوعية وتطورت الديمقراطية واقتصاد السوق.

