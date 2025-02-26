مش هنيدى لوحده.. حالات فضلت فى الغيبوبة أكتر من بطل "معاملة أطفال"

كتبت: دانه الحديدى

يجسد النجم محمد هنيدى فى مسلسل شهادة معاملة أطفال، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك 2025، شخصية محام يستيقظ بعد غيبوبة استغرقت 20 عاما، ليواجه بعدها تغيرات الحياة من حوله، وذلك فى إطار كوميدى.

ولا تعد فكرة استيقاظ شخص من غيبوبة استمرت لسنوات طويلة، أمرا خياليا، حيث يوجد عدد من الحالات المسجلة على مستوى العالم التى استيقظت بعد غيبوبات طويلة، بعضها أطول من 20 عاما، فيما توجد حالات لم تستيقظ مطلقا.

أشهر حالات طبية مسجلة للغيبوبة الطويلة

إلين إسبوزيتو "أطول غيبوبة فى التاريخ 37 عاما"



صاحبة أطول فترة غيبوبة معروفة على الإطلاق، وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، والتى استمرت لمدة 37 عام (1941-1978).

وبحسب موقع مجلة "Time" بدأت غيبوبة الطفلة إلين وهى بعمر 6 أعوام، عندما خضعت لعملية استئصال للزائدة الدودية، لكنها لم تفق منها مطلقا، وظلت إسبوزيتو، التي أطلق عليها لقب "الجميلة النائمة"، في غيبوبة لمدة 37 عامًا و111 يومًا قبل أن تتوفى في عام 1978.

الإماراتية منيرة عبد الله "غيبوبة لمدة 27 عاما"



تعد الإماراتية منيرة عبد الله، من أشهر الحالات المسجلة عالميا للإستيقاظ بعد غيبوبة طويلة، والتى استغرقت حوالى 27 عاما (1991 -2019.)، وفقاً لموقع "BBC" البريطاني.

ودخلت منيرة فى الغيبوبة وهى بعمر 32 عاما، إثر تعرضها لحادث مرورى أصطدمت فيه سيارتها بحافلة مدرسية أثناء اصطحابها لابنها من المدرسة، أدى لإصابتها بصدمة خطيرة بالدماغ أسفرت عن غيبوبة طويلة، والمفارقة هى نجاة ابنها من الحادث دون أضرار، بسبب تضحية منيرة التى إحتضنته لتحميه من الإصطدام وتصاب هى بدلا منه.

ونقلت منيرة أثناء غيبوبتها أكثر من مرة ما بين الإمارات وبريطانيا وألمانيا، لتلقى العلاج أملا فى شفائها، بجانب العلاج الطبيعى للحفاظ على عضلاتها من التلف، حتى أفاقت بالنهاية.

البلجيكى روم هوبن "غيبوبة لمدة 23 عاما"

وبحسب موقع جريدة "الجارديان" البريطانية يعد روم هوبن من أغرب حالات الغيبوبة المسجلة عالميا، فبعد تعرضه لحادث سيارة عام 1983، أعتقد الأطباء أنه فى غيبوبة كاملة لمدة 23 عاما ولا يشعر خلالها بأى شىء، لكنه فى حقيقة الأمر كان قادر على سماع كل ما يدور حوله، دون أى قدرة على التواصل أو إبداء رد فعل.

ويعتبر روم من الحالات التى تم تشخيصها خطأ بالغيبوبة العميقة، نظرا لأنه كان واعيا بشكل تام لما يدور حوله، بما جعله "محبوسا" داخل جسده طوال تلك السنوات، وبعد إكتشاف وعيه، بدأ علاجه بشكل مختلف، حتى تمكن من استخدام أحد أصابعه للكتابة على لوحة مفاتيح مخصصة، والتواصل مع العالم مرة أخرى.