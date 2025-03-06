أطعمة يجب تجنب تناولها فى شهر رمضان المبارك

كتبت أسماء نصار

يعتبر شهر رمضان فرصة لبدء نظام صحى يفيد ويساعد على الوقاية من الأمراض، والتخلص من العادات السيئة التي تؤثر سلبا على الصحة، كما أن الصيام يريح الجهاز الهضمى ويقويه، ويزيد من كفاءته، ويساعد على ضبط مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

وفى التقرير التالى نتعرف على الأطعمة التى يجب تجنبها:

- الأطعمة المقلية والمشبعة بالدهون التي تسبب خمولًا وعسر هضم.

- المشروبات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر ما يؤثر على رفع مستوى السكر في الدم سريعًا ثم تسبب انخفاضًا مفاجئًا.

- المشروبات التي تحتوى على الكافيين مثل القهوة والنسكافية الذي يسبب الجفاف ويؤثر على النوم.

- من الأفضل أن تحتوى موائد رمضان على طبق رئيسى واحد ، لأن تنوع الطعام واسرافه يؤديان عموما إلى الافراط في تناول الطعام.

- يجب أن تشمل وجبة الإفطار على الكربوهيدرات مثل الأرز أو الخبز أو المكرونة.

- يجب أن تتضمن وجبة الإفطار البروتين الموجود في اللحوم أو الدواجن أو السمك أو البروتين النباتى مثل الفول والعدس والحمص.