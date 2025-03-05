وكيل "صحة سوهاج" يعتمد توزيع دفعة فنيات التمريض للعمل بالمنشآت الصحية

سوهاج عمرو خلف

اعتمد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، التوزيع الخاص بفنيات التمريض المكلفات بالقرار رقم 30 لسنة 2025 الدور الأول للعمل بالقطاع الصحي بالمحافظة، مشيراً إلى أن عدد المكلفات 267 فنية تمريض، ما يساهم بشكل كبير في دعم القطاع الصحي بالكوادر البشرية بالمحافظة، جاء ذلك بحضور هدى جاد مدير إدارة التمريض.

وأوضح دويدار، أنه وجه بمراعاة العدالة في التوزيع، وأن يتم التوزيع وفق القواعد التي تم وضعها وفق الاحتياج الفعلي والمصلحة العامة مع مراعاة الجوانب الإنسانية.

وأضاف دويدار، أن مهنة التمريض، تُعتبر من أنبل المهن الإنسانية، لدورها الأساسي في رعاية المرضى وتخفيف معاناتهم.