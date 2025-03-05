صحة سوهاج تتابع توزيع هدايا "تحيا مصر" للعاملين بالقطاع بمناسبة شهر رمضان

سوهاج محمود مقبول

تابع الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، صباح اليوم الأربعاء، توزيع هدايا الدعم الغذائى المقدمة من صندوق "تحيا مصر" للعاملين فى القطاع الصحى بالمحافظة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم فى إطار الدور المجتمعى والإنسانى للدولة المصرية.

وأكد الدكتور دويدار، أن صندوق "تحيا مصر" يعد نموذجًا ناجحًا وفريدًا فى مجال المسؤولية المجتمعية، حيث يسهم بشكل فعال فى بناء مجتمع أكثر تكافلًا وتضامنًا، مما يعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع فئات المجتمع.

وثمن دويدار جهود صندوق "تحيا مصر" فى دعم المواطنين بشكل عام وفى تحسين جودة الحياة لهم، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعزز روح الولاء والانتماء لدى العاملين فى القطاع الصحى، وتساهم بشكل كبير فى رفع معنوياتهم. وأضاف أن هذه المبادرة الطيبة لها تأثير إيجابى بالغ فى نفوس العاملين، حيث تساهم فى تعزيز روح التضامن بين أفراد المجتمع، مما يدعم تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الحياة للمواطنين.

وفى هذا السياق، أشار دويدار إلى أن صندوق "تحيا مصر"، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد ساهم بشكل كبير فى تغيير حياة ملايين من أبناء الشعب المصرى، ولا يزال يقدم كل أوجه الدعم والمساندة للفئات الأكثر احتياجًا فى مختلف أنحاء الجمهورية.