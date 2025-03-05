كيف يتم اختيار وجبات صحية للأطفال أثناء الصيام؟

كتبت أسماء نصار

‎قالت الدكتورة منال عز الدين البحث بـ معهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية أن اختيار وجبات صحية للأطفال أثناء الصيام يساعدهم على تحمل ساعات الصيام دون الشعور بالإرهاق.

‎وأكدت عز الدين خلال تصريحات صحفية على ضرورة الابتعاد عن الأطعمة السريعة والمقلية والمأكولات الغنية بالأملاح والسكريات، موضحةً أن هذه الأطعمة قد تحتوي على أملاح مخفية، مثل تلك الموجودة في الكاتشب والصلصات الجاهزة والمأكولات المقلية الجاهزة.

‎ولفتت إلى تداعيات الوقوع في مثل هذه الأخطاء، والتي تؤدي لاضطرابات في الجهاز الهضمي وزيادة الوزن، مؤكدةً أن الهدف من رمضان ليس الإفراط في تناول الطعام، بل الحفاظ على صحة الجسم وتعويده على نمط غذائي متوازن.

‎وشددت عز الدين على أن رمضان فرصة مثالية لإراحة الجهاز الهضمي وإعادة تنظيم العادات الغذائية، مؤكدةً أن العديد من الأسر تستغل الشهر الفضيل لتحضير أصناف الطعام التي لا تُعد طوال العام، مما يؤدي إلى تناول كميات كبيرة من الطعام دون حاجة حقيقية لذلك.

‎وأكدت أن تقليل كميات الطعام على مائدة الإفطار يساعد على الشعور بالراحة، مع إتاحة قدرة أكبر على أداء العبادات مثل صلاة العشاء والتراويح وقيام الليل.



‎وأضافت أن الابتعاد عن السكريات المرتفعة والكربوهيدرات الزائدة والمقليات يمنح الجسم طاقة أكبر ويقلل من الشعور بالخمول بعد الإفطار.

‎أكدت عز الدين أن الاعتدال في تناول الطعام والاختيار الصحيح للوجبات يسهم في تعزيز النشاط والحيوية خلال رمضان.

‎وشددت على أهمية تعويد الأطفال على الصيام تدريجيًا بطريقة صحية ومتوازنة، موضحةً أن الهدف لا يقتصر على الامتناع عن الطعام فقط، بل يشمل الحفاظ على الصحة والاستفادة من رمضان كفرصة لتحسين العادات الغذائية.