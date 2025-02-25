المركزي للمناخ ينظم تدريبا حول نظم الزراعة بدون تربة وتدوير مخلفات المدن

كتبت أسماء نصار

نظم المعمل المركزي للمناخ الزراعي التابع لـ مركز البحوث الزراعية برنامج تدريبي بعنوان "نظم الوقاية للزراعات المحمية" فى إطار الدور التعليمي والتوعوي والمجتمعي والإرشادي لمعامل وزارة الزراعة في تأهيل وتدريب ورفع كفاءات طلبة الجامعات ومهندسي القطاع الخاص وبناء على توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة، واستصلاح الأراضي، والإشراف. والمتابعة المستمرة للدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية .

قال الدكتور محمد عبد ربه مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي يوم تدريبي وتوعوي لطلبة الفرقة الثالثة كلية الزراعة جامعة عين شمس و ذلك في إطار رؤية ورسالة معمل المناخ وحرصه على ‏توفير كل الفرص لطلاب الجامعات لاكتساب المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل وإثراء للتعاون بين ‏المؤسسات التعليمية والأكاديمية لرفع كفاءة وبناء قدرات وتحسين مهاراتهم القيادية.

و قام الدكتور ‏عاصم عبد المنعم رئيس قسم بحوث الأرصاد الجوية الزراعية بشرح كيفية الاستفادة من بيانات الأرصاد الجوية التي يوفرها المعمل من خلال عدد من المحطات الخاصة به في إدارة العمليات المزرعية داخل الصوبة والحقول المكشوفة.‏

كما تم شرح هياكل الصوب وتعديل المناخ الدقيق وزراعة وإدارة ‏محاصيل الفاكهة مستديمة الخضرة تحت الصوب الزراعية والأغطية المناسبة وتأثيرها على المناخ ‏الدقيق تحت الصوب وكيفية إدارة المياه والتسميد والمكافحة تحت الصوب ونظم الزراعة بدون تربة وتدوير مخلفات المدن باستخدام دود ‏الأرض وانتاح الفيرميكمبوست.

وقدم الدكتور عماد عبد العزيز رئيس قسم الزراعة الحيوية بتقديم شرح مفصل عن الزراعة الحيوية وأهميتها في الإدارة المستدامة، وإنتاج عيش الغراب والتقاوي الخاصة به وزراعته كبدائل مناسبة وذات قيمة غذائية مرتفعة. ‏