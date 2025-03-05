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تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة وسحب رعدية ممطرة على بعض المناطق

الأربعاء، 05 مارس 2025 07:31 م
تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة وسحب رعدية ممطرة على بعض المناطق حالة الطقس تشهد أمطارا على القاهرة الكبرى
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تكاثف السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غد الخميس 6 مارس 2025 الموافق 5 رمضان، استمرار حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد وسيناء.

ومن المتوقع غدا أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس معتدل الحرارة نهارا بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد غدا فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة ورعدية على شمال الصعيد، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية وتصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 11، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.







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