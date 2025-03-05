الخطوات الفعالة لتعزيز مناعتك والوقاية من المرض فى رمضان

كتبت مروة محمود الياس

لتنشيط مناعتك وتعزيز قوتك ودفاعات جسمك ضد المرض في رمضان، لابد لك من تطبيق هذه الخطوات الصحية الهامة التي تعزز من الصحة العامة، وتمكن الجسم من الوقاية من المرض، فالصيام يعزز المناعة، ولكن العادات غير الصحية التي يقبل البعض عليها بين الإفطار والسحور، مثل تناول الطعام المقلى، أو السكريات الكثيرة، وغيرها، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع yeditepehastaneleri.

نصائح لتنشيط المناعة خلال شهر رمضان