استشارى يؤكد: المناعة الذاتية يمكن تعزيزها بهذه الممارسات اليومية

كتبت مروة محمود الياس

يعتقد البعض أن المناعة لا أنواع لها، فمناعتنا تختلف أنواعها وأشكالها، والمناعة الذاتية بشكل خاص، يمكن تعزيزها، وأكد الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الباطنة قصر العينى، أن المناعة الذاتية هى التى يولد الإنسان بها، تضعف تدريجيا لا شك بمرور الوقت، ولكن، بعض الممارسات البسيطة ونمط الحياة الصحى يمكن أن يجعلها تتحسن، وتستعيد قوتها.

المناعة الذاتية

أى خلل فى المناعة الذاتية قد يسبب مشكلات وأمراض المناعة الذاتية والهجمات المرضية التى يعانى منها البعض، مما يجعلها تهدد الجسم بأمراض المناعة الذاتية المزعجة، مثل فقدان الشعر، والإصابة بالعدوى المتكررة، وأمراض الحساسية المزمنة وغيرها.

ممارسات صحية تعزز المناعة

وبعض الممارسات الجيدة اليومية كفيلة بتحسينها منها: