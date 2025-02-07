استشارى يؤكد: المناعة الذاتية يمكن تعزيزها بهذه الممارسات اليومية

يعتقد البعض أن المناعة لا أنواع لها، فمناعتنا تختلف أنواعها وأشكالها، والمناعة الذاتية بشكل خاص، يمكن تعزيزها، وأكد الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الباطنة قصر العينى، أن المناعة الذاتية هى التى يولد الإنسان بها، تضعف تدريجيا لا شك بمرور الوقت، ولكن، بعض الممارسات البسيطة ونمط الحياة الصحى يمكن أن يجعلها تتحسن، وتستعيد قوتها.
المناعة الذاتية
أى خلل فى المناعة الذاتية قد يسبب مشكلات وأمراض المناعة الذاتية والهجمات المرضية التى يعانى منها البعض، مما يجعلها تهدد الجسم بأمراض المناعة الذاتية المزعجة، مثل فقدان الشعر، والإصابة بالعدوى المتكررة، وأمراض الحساسية المزمنة وغيرها.
ممارسات صحية تعزز المناعة
وبعض الممارسات الجيدة اليومية كفيلة بتحسينها منها:
- النوم باكرا، والنوم لساعات كافية وعلاج أية اضطرابات للنوم يعانى منها الإنسان.
- البعد تماما عن السكريات، خاصة المشروبات الغازية التى تحمل الكثير من الخطر على الصحة.
- الاهتمام بتناول الطعام الصحى، وأكثر الأطعمة التى تهدر المناعة الذاتية، الأطعمة الدسمة والدهنية.
- لا تتناول دواء مخفضا للمناعة إلا بإشراف طبى، وكذلك المكملات الخاصة بالمناعة.
- الحالة النفسية سبب كبير فى اضطراب المناعة الذاتية، احرص على تدعيم صحتك النفسية، وتقليل مشاعر الاضطراب والحزن والقلق، ومحاولة علاجها أولا بأول.
- الفاكهة والخضراوات أساسية لترطيب الجسم والتمتع بمناعة ذاتية جيدة.
- أشعة الشمس تساعد في تقوية المناعة، وتحسن عملها.
- الحركة والنشاط وعدم الالتزام بنظام حركى كسول أو مضطرب سبب فى زيادة المناعة الذاتية.
- الصوم المتقطع أحد أهم الخطوات التى تعزز المناعة.
- علاج الأمراض أولا بأول، دون الإخلال بالعلاج خاصة بالمضادات اليحيوية والفيروسية، لعدم الإضرار بمستوى المناعة.