اليوم السابع
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الإثنين، 27 نوفمبر 2023 05:12 م
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الرئيسية صحة وطب

5 عادات صحية ممارستها يوميًا تقوي مناعتك وتحميك من الفيروسات

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 04:00 م
5 عادات صحية ممارستها يوميًا تقوي مناعتك وتحميك من الفيروسات المشى يعزز المناعة - أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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قدم التقرير المنشور عبر موقع foxnews أبرز النصائح الصحية التي يجب القيام بها مع تقلبات الطقس وانخفاض درجات حرارة الطقس،  للحماية من الإصابة بالفيروسات ونزلات البرد والأنفلونزا، ومنها: 

- تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية

عند التعرض لنقص الفيتامينات والمعادن يمكن أن يتسبب في زيادة فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، ويعرضك للمشاكل الصحية، ولذا عليك تناول فيتامين د، والأوميجا3، وفيتامين ب، للحفاظ علي صحة العظام، والقلب، والمخ. 

- تمارين التمدد

القيام بها  لمدة 10 دقائق فقط يوميا يمكن أن يحسن المرونة وحركة المفاصل، كما أنه يساهم بشكل كبير في التخلص من التوتر الذي يتسبب بشكل كبير في ضعف المناعة، يتم القيام بها عن طريق تمدد عضلات الجسم وخاصة القدمين . 

- تجنب الإصابة بالجفاف

الجفاف يمكن أن يؤدي  لشعورك بالإصابة بالتعب، والصداع وضعف الوظيفة الإدراكية، ولذا عليك تناول كميات وفير من الماء يوميا لترطيب الجسم والحماية من الجفاف، كما أنه يحافظ علي ترطيب الجسم، وتحسين عملية الهضم وتنشيط الدورة الدموية. 

- التأمل والتنفس

لقد ثبت علمياً أن التأمل يقلل من مستويات التوتر عن طريق تهدئة الجهاز العصبي وتقليل إنتاج هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، ولذا يمكنك القيام بهذه التمارين التنفس يوميا لمدة 10 دقائق، يساهم بشكل كبير في تحسين وظائف الرئة وزيادة الأكسجين في الجسم، ولذا تقلل من فرص الإصابة بالربو. 

- المشي والتنزه في الخارج

المشي لمدة 10 دقائق أو ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق، يمكن أن يحفز إطلاق الإندورفين، الذي يرفع المزاج الطبيعي للجسم ويقلل أعراض القلق والاكتئاب. 
 
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