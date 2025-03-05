اليوم السابع
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التضامن تطلق المرحلة الرابعة والأخيرة من نسخة مبادرة "أحلام الأجيال"

الأربعاء، 05 مارس 2025 12:14 م
التضامن تطلق المرحلة الرابعة والأخيرة من نسخة مبادرة "أحلام الأجيال" الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة

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تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الرابعة والاخيرة من النسخة الأولي لمبادرة "أحلام الأجيال" والتى استضافتها محافظة الجيزة ، لتختتم بهذا المرحلة الأولي  للمبادرة التى تهدف لتحقيق الدمج بين أنشطة وبرامج كبار السن والأبناء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحسين خدمات الرعاية المتكاملة المقدمة وخلق بيئة تعاونية وأسرية إيجابية لكلا الطرفين.

وأوضح الدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن مبادرة " أحلام الأجيال" استهدفت فى نسختها الأولي ٤ مراحل تم تنفيذها بمحافظات الإسكندرية ، الإسماعيلية ،دمياط ، الجيزة، بمشاركة 300 مسن و500 طفل فى تجربة استهدفت تعزيز الروابط الإنسانية بين الأجيال المختلفة.

وأشار محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين أن المرحلة الرابعة التي شهدتها محافظة الجيزة، تمت بدار التربية بالجيزة بمشاركة 70 مسنا و 200 طفل و30 متطوعا من صندوق مكافحة الإدمان، حيث نفذت ندوات توعية، وفقرات فنية ومعرض مشغولات الأطفال والمسنين وقد شهد الاحتفالية وجود عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد شعبان أن وزارة التضامن الاجتماعي من خلال مبادراتها تعمل علي تحقيق الحماية والرعاية لكبار السن ومن خلال هذه المبادرات يتم تعزيز الرعاية المجتمعية.







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وزيرة التضامن

مايا مرسي

احلام الاجيال

التضامن الاجتماعي



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