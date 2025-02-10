وزارة التضامن تطلق أول نسخة لدمج برامج المسنين والأبناء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية

كتب ـ مدحت وهبة

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مبادرة " أحلام الأجيال" فى نسختها الأولي، حيث تهدف المبادرة لتحقيق الدمج بين أنشطة وبرامج كبار السن والأبناء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحسين خدمات الرعاية المتكاملة المقدمة وخلق بيئة تعاونية وأسرية إيجابية لكلا الطرفين.

وشهدت محافظة الإسكندرية تدشين المرحلة الأولي للمبادرة بمشاركة 90 مسنا حيث تم تنفيذ فعالية شهدت مسابقات فنية فى الرسم بين الأطفال وكبار السن من الآباء، ومسابقات ثقافية وتشاركوا فى الفنون المختلفة، والاحتفال بأعياد ميلاد الأبناء من شهر فبراير، إضافة إلى تقديم الخدمات الصحية والطبية لكبار السن من خلال فرق الهلال الأحمر المصري .

وقال وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن مبادرة " أحلام الأجيال" تستهدف فى نسختها الأولي 4 مراحل ستتم بمحافظات الإسكندرية ،الإسماعيلية ،دمياط ، الجيزة، فى تجربة اجتماعية نوعية لتحقيق قيم العائلة والرعاية الاجتماعية للأطفال وكبار السن، تعزيزا للروابط الإنسانية بين الأجيال المختلفة.

ومن جانبه أشار محمود شعبان مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي إلى أن المرحلة الأولي بالإسكندرية تمت بالتعاون بين الوزارة والمؤسسات بكرموز الاسكندرية، وأن المرحلة الأولي للمبادرة شهدت إقبالاً من كبار السن وتفاعلا واسعا فى إطار من الدمج والتكافل المجتمعى وتحقيق مفهوم الأسرة الذى ينعكس ايجابياً على الطرفين وتحسين القدرات الاجتماعية للطفل.



وتأتي مبادرة "أحلام الأجيال" فى إطار تحسين سياسات الرعاية التي تنتهجها وزارة التضامن الاجتماعي عبر تعزيز قدرتها المؤسسية.



النسخة الأولي لمبادرة دمج برامج كبار السن والأبناء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية



دمج برامج كبار السن والأبناء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية



مبادرة أحلام الأجيال



وزارة التضامن تطلق النسخة الأولي لمبادرة دمج برامج كبار السن والأبناء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية



