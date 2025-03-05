أعراض جسدية وعقلية لنوبة الهلع المفاجئة.. طرق علاج سريعة

كتبت مروة محمود الياس

الهلع ونوباته من المشكلات التي يعاني منها البعض وهذا الاضطراب يعد اضطرابًا بعقليا ونفسيا يصيب الكثير منا عند التعرض لبعض الأحداث المؤلمة أو نتيجة التعرض لصدمة ما أو فقدان شخص ما.

أسباب نوبات الهلع

تزيد فرص الإصابة بنوبات الهلع إذا كان لديك حالة عقلية أو مرض مزمن ما يتسبب فيها، وقال تقرير نشر في موقع توك سبيس، المعني بالصحة النفسية إن هناك الكثير من الأعراض والعلامات لنوبات الهلع.

أعراض عقلية لنوبات الهلع

- الخوف الشديد المفرط

- الشعور الحاد بالانفصال

- الخوف من الموت على سبيل المثال

- الخوف من عدم السيطرة

أعراض جسدية لنوبات الهلع

بعض الأعراض الجسدية تشعر بها أثناء الإصابة بنوبة الهلع:

- جفاف في الفم

- التعرق الشديد

- الألم بالصدر وضيق بالتنفس

- خفقان بالقلب وتسارع معدلات ضرباته

- الشعور بالاغماء

- الدوار الشديد وضيق في الحلق

علاج نوبات الهلع

يمكن التحكم وعلاج نوبات الهلع من خلال مجموعة من النصائح أو طرق التحكم، ولكن في البداية لابد من زيارة الطبيب المختص لامكانية الاستمرارية في السيطرة على هذه النوبات:

- ممارسة تمارين التنفس العميق بأي تقنية من تقنياته الكثيرة للتخلص من القلق الزائد

- تحدث إلى قلقك واقبل وجوده وقل له سوف تذهب قريبًا

- ممارسة تقنية الاسترخاء التام

- التأمل الشديد والتمارين والتركيز

- تمارين اليقظة الذهنية

- ممارسة التصور الإبداعي حيث تتخيل نفسك في مكان هادئ لمدة دقائق

- اعترف لتفسك بأنك تعاني من نوبة ما وأنها سوف تنتهي قريبًا.