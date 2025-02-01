أشهر أسباب القلق الليلي.. روشتة سهلة لتحسين جودة النوم

كتبت مروة محمود الياس

لابد أنك عانيت يومًا ما من القلق الليلي، الذي يجعلك تستيقظ من النوم العميق، بأعراض تتمثل في نوبات الهلع أو تسارع في ضربات القلب، أو قلق عام، أو أعراض بسيطة مثل صعوبة العودة إلى النوم مرة أخرى.

ووفقا لتقرير مفصل نشر في موقع هيلث الطبي، فإن هناك الكثير من الأسباب التي تجعل القلق الليلي واقعا:

الإجهاد أثناء النهار: أحد أهم الأسباب التي تجعلك تستيقظ أثناء الليل، فالاجهاد أثناء النهار يصيبك باضطرابات النوم أثناء الليل هذه المعادلة حقيقية. اضطرابات الصحة النفسية والعقلية المرتبطة بالقلق والتوتر اضطراب القلق العام واضطراب ما بعد الصدمة والتوتر، كلها تزيد من صعوبات النوم سوءا. زيادة نسبة النوروادرينالين :قد تزيد لدى البعض نسبة النوروادرنالين مما يسبب لهم اضطرابات حادة في النوم، وعدم القدرة على مواصلة النوم مرة أخرى.

أعراض القلق

ومن أبرز أعراض القلق التي تسبب القلق الليلي التعب، مخاوف غير عقلانية، صعوبات في التركيز، وصعوبات في السيطرة على مشاعر القلق، مشاكل في النوم، الأرق، الشعور بالتوتر الشديد، عضلات مهتزة.

طرق علاج القلق الليلي وإدارة المشكلة

يمكن السيطرة على القلق الليلي من خلال مجموعة من النصائح: