3 أسئلة هامة عن اضطراب الأرق وطرق علاجه الفعالة

كتبت مروة محمود الياس

الأرق من المشاكل المؤرقة المزعجة لصاحبها، وفقًا لتقرير نشر في موقع توك سبيس المعني بالصحة العامة والاضطرابات العقلية والنفسية، فإن هناك بعض التساؤلات التي يجب أن تسألها إذا كنت تعاني من الأرق وصعوبات النوم.

أسباب اضطرابات النوم والأرق الشديد

ما هي أسباب اضطرابات النوم والأرق الشديد؟ الأرق المزمن ينشأ لدى المريض لعدة أسباب منها:

- الإجهاد الحاد المفرط

- سوء نظافة بيئة النوم

- حالات الصحة العقلية والنفسية

- اضطرابات بيولوجية تساهم في مشاكل النوم

كيف أتأكد من أنني أعاني من الأرق؟

كيف أتأكد من أنني أعاني من الأرق؟ تتأكد من خلال رؤية تأثير الأرق بشكل عام على يومك وحياتك فتظهر عليك الكثير من الأعراض منها:

- الكوابيس الليلية

- النعاس الشديد أثناء النهار

- المعاناة الحادة في النوم المنتظم

- عدم القدرة على النوم المريح أبدًا

- البقاء نائمًا لفترة طويلة

- الاستيقاظ في منتصف الليل

- مشاكل التنفس أثناء النوم

هل سيختفي الأرق يومًا ما وما هي طرق علاجه؟

هل سيختفي الأرق يومًا ما وما هي طرق علاجه؟ يمكن أن تدير أعراض القلق عند التعرف على المسبب من خلال الطبيب المختص، ويمكن إدارة هذا الأرق من خلال مجموعة من النصائح الهامة:

- العلاجات العشبية الهادئة مثل المشروبات الصحية المنزوعة السكر

- تناول الأدوية التي يصفها الطبيب المختص لأي مرض مزمن لديك أو لمشكلة النوم وفقًا لتعليماته

- مارس الرياضة والتمارين البدنية

- مارس تقنيات الاسترخاء بكل أشكالها

- مارس تمارين التنفس

- حسن عادات النوم

- حسن مكان النوم واجعله نظيفًا وجميلًا

- اخضع للعلاج السلوكي المعرفي وفقًا لمختص

- غير في نمط حياتك الصاخب ليكون أكثر هدوءًا.