وتقابل حبيب.. 4 علامات تدل على أن علاقتك فى طريقها للفشل

كتبت: دانه الحديدى

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "وتقابل حبيب"، شعور ليل "ياسمين عبد العزيز" بوجود شىء غريب فى تصرفات زوجها يوسف "خالد سليم"، خاصة بعد ارتباكه عدما دخلت عليه وهو يتحدث فى التليفون، مما يجعلها تشك فى وجود علاقة بينه وبين امرأة أخرى.

وخلال الحلقة، ورغم إحساسها القوى بوجود شىء غير طبيعى، تعتذر ليل من زوجها بسبب شكها فى تصرفاته، دون أن تدرك أنه متزوج عليها سرا بالفعل، ولديه ابن لا تعرف عنه شيئا.



وفى الكثير من الأحيان يستمر الشخص فى علاقته مع الطرف الآخر، متجاهلا وجود عدد من العلامات التى تحذر بوضوح من أن تلك العلاقة فى طريقها الحتمى للفشل.

4 علامات تحذيرية على فشل العلاقة



ووفقا لموقع "Psychology today" يوجد 4 تحذيرية تدل على أن العلاقة فى طريقها للفشل، وهى:

الشعور بأن سلبيات العلاقة أكثر من إيجابياتها

جميع العلاقات تمر بفترات صعود وهبوط، ولكن إذا كانت فترات الهبوط تفوق فترات الصعود بشكل دائم، فهذه مشكلة كبيرة، وهو ما يظهر فى كثرة المشاجرات السامة، وبعد المسافة العاطفية بين الطرفين، فى تلك الحالة يجب التراجع خطوة إلى الوراء وتقيم ما إذا كانت اللحظات الجيدة كافية لاستمرار العلاقة، لكن إذا فاقت مشاعر التوتر الإحساس بالسعادة، عندها يجب التفكير إذا كان البقاء يستحق ذلك.

الشعور بعدم الرضا والسعادة

يجب أن تضيف العلاقة إلى حياتك، لا أن تستنزفها، فإذا شعر الطرف أنه يحاول بإستمرار إصلاح الطرف الأخر، فهذه علامة تحذيرية، لأن تكرار نفس الحجج طوال الوقت دون الوصول لحل يعني غالبًا أن العلاقة لا تتطور، عندها يكون السؤال "هل أبقى لأنني أحب هذا الشخص أم لأنني أخاف من البقاء بمفردي؟".

صبرك بدأ ينفد

هل تجد نفسك غاضبًا من أشياء صغيرة لم تكن تزعجك من قبل؟ عندما تتراكم مشاعر الاستياء، أو قضيت وقتًا أطول من اللازم في الجدال بدلاً من الاستمتاع بصحبة بعضكما البعض، فهذه علامة على تدهور العلاقة، عندها يجب الانتباه إلى الأمور التى تزعجك، وإن كانت ناتجة عن تصرفات الطرف الآخر أم هناك مشكلة أعمق.

شعور داخلي بأن هناك شيئًا غير طبيعي

إذا شعر طرف باستمرار بعدم الاستقرار في العلاقة، فهو أمر لا يجب تجاهله، لأن الشعور المزعج بأن هناك شيئًا غير صحيح، غالبًا ما يكون عن أن حدسك يخبرك بما لا يكون عقلك مستعدًا لقبوله، عندها يجب أن تثق فى نفسك ومشاعرك وتحاول البحث فى أسباب هذا الشعور.

مسلسل وتقابل حبيب يُعرض يوميا على شاشة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحاً و 1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة Watch it الرقمية.