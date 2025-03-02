ما تقلدش أحمد حاتم.. واعرف علاج الشك المرضي في مسلسل إخواتي

كتبت مروة محمود الياس

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار اجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة، وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال، ويتم عرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للإنتاج الفني.

وظهر في أحداث المسلسل الفنان أحمد حاتم زوج الشقيقة الصغرى، وهو مصاب بغيرة وشك مرضي، ويستعرض اليوم السابع خلال الأسطر المقبلة كل ما يجب معرفته عن الغيرة أو الشك المرضي.

الغيرة المرضية

الغيرة المرضية التي اتسمت بها شخصية أحمد حاتم في المسلسل هي اضطراب شخصي، وفقًا لتقرير نشر في موقع ماي لوف، ويتسم الشخص الذي يعاني من الغيرة المرضية بالشعور بمجموعة من المشاعر الخفية منها، الشعور بالدونية وعدم الاستحقاق لذا يتصرف على هذا النحو، يأتي أيضًا بالخوف الشديد من أنه لا يستحق شريكه ما يعظم شعور الغيرة لديهم، القلق والتوتر الدائم من أن يكون الشريك غير مهتم أو غير محب، الهوس بالشريك بشكل مرضي.

أعراض الغيرة المرضية

تظهر بعض الأعراض على الشخص الذي يعاني من الشقاق ويحاول فصل الشريك من كل المجتمعات التي يندمج فيها، الخوف الدائم بالفقدان الشريك، التذمر الدائم والعصبية الشديدة في مقابلة المواقف وردود الأفعال غير المتوازنة، قد يصبح هذا الشخص متلاعبًا ويحاول السيطرة على الدوام على شريكه.

علاج الغيرة المرضية

هؤلاء يمكن تعديل سلوكهم إذا كانت درجة الشك أو الغيرة بسيطة، ووفقًا لتقرير نشر في موقع كونتيننتال هوسبيتالز الطبي، فإن هناك علاج سلوكي معرفي يجب الخضوع له إذا كنت تعاني من الغيرة أو الشك المرضي:

- العلاج السلوكي المعرفي لتعديل السلوكيات وجعلها عقلانية

- الخضوع للعلاج الزوجي وفقًا للطبيب المختص

- الاستشارات الدائمة لتعزيز احترام الذات

- يمكن لبعض الأطباء استخدام الدواء وبعض مضادات القلق والاكتئاب

- يمكن الدخول في مجموعات الدعم

- تعزيز إدارة الإجهاد لتمارين الاسترخاء واليقظة

- تدخلات سلوكية من قبل الطبيب لتعديل سلوكيات المراقبة والسيطرة القهرية

- إدارة التوتر من خلال الكثير من التمارين الهامة التي يصفها الطبيب المختص عند الشعور بالغيره أو القلق الحاد

- التمرين على تحدي الأفكار السلبية والمعتقدات غير العقلانية

- ضع حدودًا صحية للعلاقات وهو ما يعززه الطبيب المختص.