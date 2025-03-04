مياه الأقصر تنفى ما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعى بشأن قطع المياه

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عدم صحة ما يتردد بين المواطنين وفى وسائل التواصل الإجتماعي عن انقطاع المياه خلال الساعات القادمة، وتؤكد الشركة على عمل محطات مياه الشرب بكامل طاقتها عقب انتهاء إصلاحات خطوط المياه بمنطقة الحبيل.

وكانت قد أكد الشركة فجر أمس الإثنين، عن انتهاء أعمال الإصلاح لخطى طرد صرف صحي 1000مم وخط 700 مم بمنطقة الحمزية بالحبيل بالأقصر، وذلك بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب، والدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة واللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالأقصر، حيث كانت قد استمرت أعمال الإصلاح منذ يوم الأربعاء الماضي 26 فبراير وحتى فجر يوم الإثنين.

واستمرت أعمال صيانة الخطوط على مدار الـ6 أيام الماضية، حيث شارك المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، في إفطار أول أيام شهر رمضان المبارك، مع عمال شركة مياه الأقصر لدى متابعة إصلاح الكسر في خط المياه، حيث أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عودة المياه لجميع مناطق مدينة الأقصر، وأهابت بكافة المواطنين الإستمرار في عملية ترشيد استهلاك المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح في خط 700 وخط 1000مم بمنطقة الحبيل، وأكدت الشركة أنه يتم وصول المياه تدريجياً لمناطق "شرق السكه الحديد -العوامية -حوض 18 -الفيروز -شارع المدينه -البياضية".