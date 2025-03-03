إصلاح كسر بماسورة مياه الشرب الشمالية بشارع البحر بسيدي سالم بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

وجه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، بسرعة إصلاح الكسر المفاجئ بماسورة مياه الشرب الشمالية بشارع البحر بمركز سيدي سالم، من خلال فرق الصيانة التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن فرق الصيانة نجحت في إصلاح الكسر خلال وقت قياسي، مما ساهم في استعادة التشغيل الطبيعي وعودة المياه للمنطقة، مشدداً على سرعة استئناف الخدمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار الأعطال المماثلة مستقبلًا.

ووجه محافظ كفرالشيخ، الشكر لكافة العاملين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي على جهودهم المبذولة، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين الأجهزة المعنية لتلبية احتياجات المواطنين في مجال الخدمات الأساسية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتحسين الخدمات من بينها خطوط مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف مدن ومراكز المحافظة.