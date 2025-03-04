من مطبخك.. جرب الشاى الأخضر بعد الفطار واحصد هذه الفوائد

كتبت مروة هريدى

يبحث معظمنا بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان عن تناول مشروبات تساعد على الهضم وتجنب الأعراض المزعجة مثل الانتفاخ خاصة بعد تناول أطعمة دسمة بعد ساعات طويلة من الصيام أثناء النهار، ويعتبر الشاي الأخضر أحد المشروبات الصحية التي يمكن تناولها بعد الفطار لحصد المزيد من الفوائد الصحية، وفقًا لتقرير موقع "Food-ndtv".

فيما يلى .. فوائد تناول كوب من الشاي الأخضر بعد الفطار في رمضان:



غني بمضادات الأكسدة



الشاي الأخضر مليء بالكاتيكين، وخاصة EGCG (إبيجالوكيتشين جالات)، الذي يقاوم الإجهاد التأكسدي ويحسن صحة الخلايا.

يزيد من عملية التمثيل الغذائي



إذا كنت تستهلك جرعات منتظمة من الشاي الأخضر، فإن ذلك يساعد في إدارة وزن الجسم وأكسدة الدهون، وتناوله بعد الفطار يعزز الهضم الصحى ويمنع الانتفاخ وعسر الهضم.

يدعم جهاز المناعة



يدعم الشاي الأخضر جهاز المناعة بفضل مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة داخل فيه، مما يجعلك أكثر قدرة على مقاومة العدوى.

يعزز صحة القلب



يساعد الشاي الأخضر على دعم صحة القلب لأنه يقلل من مستويات الكوليسترول السيئ ويساعد في تحسين وظيفة تدفق الشرايين وتجنب أمراض القلب والأوعية الدموية في الجسم.

يعزز الوضوح العقلي



يعزز الشاي الأخضر الوضوح العقلي بفضل مزيج من الكافيين وL-theanine دون الشعور بالتوتر المرتبط بالقهوة لذلك يفضل تناوله بعد الفطار.

تعزيز الهضم



يساعد الشاي الأخضر في الهضم عن طريق تهدئة الجهاز الهضمي وتحسين صحة الأمعاء، حيث تساعد جرعة من الشاي الأخضر بعد وجبة ثقيلة على الهضم وتمنع الانتفاخ.