3 أكواب من هذا المشروب تحميك من الأمراض العقلية

كتبت فاطمة ياسر

الشاي الأخضر هو مشروب قوي له خصائص مضادة للأكسدة تدعم صحة الدماغ ، فمع تقدم العمر تبدأ صحة الدماغ في التدهور، ما يؤدي إلى الإصابة بمرض الزهايمر والخرف وغيرها من الحالات العصبية التنكسية ، وذلك وفقا لموقع hindustantimes.

ووفقًا لدراسة، نُشرت في مجلة npj Science of Food، يوفر الشاي الأخضر تدابير وقائية ضد تدهور صحة الدماغ، يساعد شرب الشاي الأخضر على تحسين صحة الدماغ، حيث يقلل من تلف المادة البيضاء في الدماغ، ومع تقدم العمر قد يصاب الدماغ بمشاكل مثل تلف المادة البيضاء. وتشير تلفها إلى أمراض الأوعية الدموية الصغيرة، والتي ترتبط بالتدهور المعرفي، والخرف الوعائي، ومرض الزهايمر.

ووفقًا لمؤسسة الدماغ الأمريكية، فإن أمراض الأوعية الدموية الصغيرة ناجمة عن تضييق الشرايين فى الدماغ بسبب الالتهاب أو تراكم البروتينات المشوهة. كما تمت دراسة حجم الحُصين وهي منطقة الدماغ المرتبطة بالذاكرة.

كم تشرب؟

أبرزت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين شربوا الشاي الأخضر كانوا أقل عرضة للإصابة بآفات المادة البيضاء. كما قام الباحثون بتسمية كمية الشاي الأخضر التي يجب تناولها بعد تحليل النتائج.

وفي الدراسة، كان لدى المشاركين الذين شربوا 600 مل من الشاي الأخضر يوميًا تلف دماغي (آفات المادة البيضاء) أقل بنسبة 3% مقارنة بمن شربوا 200 مل أو أقل.

لذا فإن شرب ما يقرب من 3 أكواب أو أكثر من الشاي الأخضر يوميًا سيكون مفيدًا. وأوضحت الدراسة أيضًا أن الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات، خاصة مركب يسمى إبيجالوكيتشين جالات، والذي قد يساعد في تقليل تلف الأوعية الدموية في الدماغ.