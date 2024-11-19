مش كل ما تتوتر تاكل.. مشروبان يساعدان جسمك على الهدوء النفسي

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن الكاكاو الغني بالفلافانول والشاي الأخضر يمكن أن يحمي نظامك القلبي من الإجهاد والتوتر حتى بعد تناول الوجبات السريعة الدهنية، بحسب موقع "نيويورك بوست".

وقالت الدكتورة كاتارينا رينديرو، المؤلفة الرئيسية للدراسة، والأستاذة المساعدة في علوم التغذية بجامعة برمنجهام في المملكة المتحدة: "نعلم أنه عندما يكون الناس متوترين، فإنهم يميلون إلى تناول الأطعمة الغنية بالدهون..لقد أظهرنا سابقًا أن الأطعمة الدهنية يمكن أن تضعف تعافي الأوعية الدموية في الجسم من الإجهاد".

أراد فريق الباحثين معرفة ما إذا كان إضافة طعام غني بالفلافانول إلى الوجبة الدهنية من شأنه أن يخفف من آثار الإجهاد.ووجدت دراسات حديثة أن الفلافانول يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والخرف.

بالنسبة للبحث الجديد، تناولت مجموعة من الشباب البالغين الأصحاء قطعتين من الكرواسون مع زبدة مملحة، وشريحة ونصف من جبن الشيدر ومشروب كاكاو يحتوي على نسبة عالية أو منخفضة من الفلافانول على الإفطار.

وجدت دراسة جديدة أن تناول 6 حصص إضافية من الأطعمة الغنية بالفلافونويد يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والاكتئاب والمخاطر الوراثية العالية.

تم تحضير المشروب عن طريق إذابة 12 جرامًا من مسحوق الكاكاو في كوب من الحليب كامل الدسم. يحتوي مسحوق الفلافانول المنخفض على 5.6 مليجرام من الفلافانول لكل حصة، بينما يحتوي مسحوق الكاكاو عالي الفلافانول على 695 مليجرامًا من الفلافانول.

توصي أكاديمية التغذية وعلم التغذية البالغين بتناول 400 إلى 600 مليجرام من الفلافانول يوميًا.

الفلافانول هو نوع من المركبات التي توجد في الفواكه والخضراوات والشاي والمكسرات المختلفة بما في ذلك التوت والكاكاو غير المعالج.

من المعروف أن الفلافانول له فوائد صحية، وخاصة لتنظيم ضغط الدم وحماية صحة القلب والأوعية الدموية.

يلجأ الناس غالبًا إلى الوجبات السريعة خلال الأوقات العصيبة، لكنها قد تضر بتعافي جسمك من التوتر.

الأكل بسبب التوتر

وجد الفريق أن تناول الأطعمة الدهنية مع المشروبات منخفضة الفلافانول أثناء الإجهاد العقلي أدى إلى تقليل وظيفة الدورة الدموية، مع استمرار التأثيرات لمدة تصل إلى 90 دقيقة بعد النوبة المجهدة.

كان تدفق الدم أفضل بشكل ملحوظ مع الكاكاو عالي الفلافانول مقارنة بالكاكاو منخفض الفلافانول بعد نصف ساعة و90 دقيقة من العامل المسبب للتوتر.

ومع ذلك، فإن الفلافانول في الكاكاو لم يحسن توصيل الأكسجين إلى الدماغ أو يؤثر على الحالة المزاجية.

يُظهر هذا البحث أن شرب أو تناول طعام يحتوي على نسبة عالية من الفلافانول يمكن استخدامه كاستراتيجية للتخفيف من بعض تأثير الخيارات الغذائية السيئة على الجهاز الوعائي". يمكن أن يساعدنا هذا في اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن ما نأكله ونشربه خلال فترات التوتر".