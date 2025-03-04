بوتين يدعو ميانمار للمشاركة بوحدة عسكرية في احتفالات "يوم النصر" بموسكو

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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم /الثلاثاء/، رئيس وزراء ميانمار مين أونج هلاينج، لمشاركة بلاده في احتفالات يوم النصر في موسكو يوم 9 مايو، على أن يشارك جيش ميانمار بوحدة عسكرية في العرض العسكري للجيش الروسي.



وقال بوتين - بعد محادثات ثنائية في موسكو مع رئيس وزراء ميانمار - "وفقًا لاتفاقنا، ستشارك وحدة من القوات المسلحة لميانمار في عرض عسكري في الساحة الحمراء مع الجيش الروسي".



وبحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية؛ دعا بوتين العديد من زعماء العالم لحضور احتفالات يوم النصر في موسكو خلال مايو المقبل، حيث سيرسل عدد من الدول الصديقة، بما في ذلك بيلاروسيا ومنغوليا، قواتها العسكرية للمشاركة في العرض العسكري في الساحة الحمراء.



بدوره، دعا رئيس وزراء ميانمار، الرئيس الروسي لزيارة بلاده، حيث قال - خلال اجتماعه مع بوتين - إن روسيا وميانمار تحتفلان هذا العام بالذكرى السابعة والسبعين للعلاقات الدبلوماسية الثنائية، موجها الشكر لبوتين على حفاوة الاستقبال، وأعرب عن استعداده لمزيد من التعاون.



وفي سياق متصل، ذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف - في تصريحات تلفزيونية اليوم - أن العلاقات بين روسيا وميانمار تتمتع بآفاق جيدة، وتولي موسكو أهمية كبيرة لزيارة رئيس وزراء ميانمار مين أونج هلاينج، وفقا لما نقلته "تاس".



وقال بيسكوف: "العلاقات (الثنائية) تحرز تقدما كبيرا، وهناك آفاق واسعة جدا مفتوحة، وهناك إمكانات كبيرة غير مستغلة"، مضيفا: "بالطبع، نحن في روسيا نولي أهمية كبيرة لهذه الزيارة ونتطلع إلى استمرار الاتصالات".



والتقى مين أونج هلاينج - خلال زيارته الرسمية إلى موسكو، اليوم - بالرئيس الروسي وعدد من الممثلين الآخرين عن الحكومة الروسية، كما أعلن دعم بلاده للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.