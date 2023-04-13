وقال بيسكوف ، في تصريحات، أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، إنه: "من الممكن أن يشارك جنود من قوات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في العرض العسكري (باحتفالات عيد النصر)، لكنه من المبكر إعطاء تفاصيل حول هذا الموضوع".

ولم يحدد المتحدث باسم الكرملين القادة الأجانب الذين يمكن أن يأتوا إلى موسكو لحضور الاحتفالات، مشيرا إلى أن الاستعدادات جارية للحدث، قائلا: "سنقدم تقريرا في الوقت المناسب. ولا يزال من السابق لأوانه الحديث عن ذلك".

وتحتفل روسيا بذكرى الـ78 لـ"النصر على النازية" في الحرب الوطنية العظمى ضد النازيين، في 9 مايو المقبل، في احتفالات في عموم روسيا، تتخللها عروض عسكرية ضخمة تقام في الساحة الحمراء في موسكو بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقادة الروس إلى جانب حضور رؤساء وقادة من بعض الدول.