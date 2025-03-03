4 شروط لوجبة سحور صحية تسد معاك فى الصيام

كتبت فاطمة خليل

أكدت الدكتورة إسراء عمران، استشارى طب الأسرة والتغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، أن وجبة السحور أهم وجبة على مائدة رمضان، لأن السحور يقلل أكثر من 80% من المشاكل التي نواجهها أثناء الصيام مثل: الصداع ، الدوخة، عدم القدرة على بذل مجهود، الرغبة في النوم طوال اليوم.

وأوضحت، في تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك 4 شروط لوجبة سحور مفيدة وصحية وهذه الشروط هي:

1- أن تكون وجبة السحورغنية بالبوتاسيوم لتقليل الشعور بالعطش والجفاف طول فترة الصيام مثل: البطاطس، البطاطا، الفول، المكسرات، الموز والزبادي.

2- أن تكون وجبة السحور تحتوى على خضروات وفواكه طبيعية وغنية بالسوائل مثل: الخيار، الخس، الجزر، الفجل، الكنتالوب والبطيخ.

3- النشويات ذات المؤشر الجلايسمي المنخفض تحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم ولا تجعله يرتفع بشكل مفاجئ، ومن هذه النشويات ذات المؤشر الجلاسيمي المنخفض: البليلة، العيش البلدي، الفول، العدس، الشوفان والبطاط.

4- بروبايوتيك لتحسين صحة الجهاز الهضمي مثل الزبادي و اللبن الرايب

وأكدت الدكتورة إسراء عمران، استشارى التغذية العلاجية أن أفضل موعد لتناول وجبة السحور قبل الفجر بساعة بحيث يكون الطعام كله في طبق واحد ينقسم الي 3 أجزاء كالتالى:



-ربع الطبق نشويات معقدة

-ربع الطبق بروتين

-نصف الطبق خضار