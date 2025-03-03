اليوم السابع
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4 شروط لوجبة سحور صحية تسد معاك فى الصيام

الإثنين، 03 مارس 2025 12:00 ص
4 شروط لوجبة سحور صحية تسد معاك فى الصيام شروط وجبة السحور الصحية
كتبت فاطمة خليل

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أكدت الدكتورة إسراء عمران، استشارى طب الأسرة والتغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، أن وجبة السحور أهم وجبة على مائدة رمضان، لأن السحور يقلل أكثر من 80% من المشاكل التي نواجهها أثناء الصيام مثل: الصداع ، الدوخة، عدم القدرة على بذل مجهود، الرغبة في النوم طوال اليوم.

وأوضحت، في تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك 4 شروط لوجبة سحور مفيدة وصحية وهذه الشروط هي:

1- أن تكون وجبة السحورغنية بالبوتاسيوم لتقليل الشعور بالعطش والجفاف طول فترة الصيام مثل: البطاطس، البطاطا، الفول، المكسرات، الموز والزبادي.

2-  أن تكون وجبة السحور تحتوى على خضروات وفواكه طبيعية وغنية بالسوائل مثل: الخيار، الخس، الجزر، الفجل، الكنتالوب والبطيخ.

3- النشويات ذات المؤشر الجلايسمي المنخفض تحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم ولا تجعله يرتفع بشكل مفاجئ، ومن هذه النشويات ذات المؤشر الجلاسيمي المنخفض: البليلة، العيش البلدي، الفول، العدس، الشوفان والبطاط.

4- بروبايوتيك لتحسين صحة الجهاز الهضمي مثل الزبادي و اللبن الرايب

وأكدت الدكتورة إسراء عمران، استشارى التغذية العلاجية أن أفضل موعد لتناول وجبة السحور قبل الفجر بساعة بحيث يكون الطعام كله في طبق واحد ينقسم الي 3 أجزاء كالتالى:

-ربع الطبق نشويات معقدة
-ربع الطبق بروتين
-نصف الطبق خضار







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شروط وجبة السحور الصحية

وجبة السحور

اهمية السحور

فوائد السحور

السحور الصحي






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