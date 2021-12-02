7 نصائح غذائية تساعدك في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى

كتبت - ميرفت رشاد

يعمل الجهاز الهضمي الصحي العجائب للجسم والعقل، لكن الشخص المصاب يمكن أن يعانى من الضيق وتقلب الحالة المزاجية طوال اليوم، وقد يؤدي أيضًا إلى الحموضة والانتفاخ والإمساك، للتخلص من هذه المشكلات أو منع حدوثها، يجب أن نتأكد من أن عملية الهضم لدينا جيدة، فتناول الطعام الصحي وبعد فترات كافية هو أحد طرق ضمان ذلك، ولكن هناك بعض النصائح الأخرى التي يوصي بها خبراء الصحة للحفاظ على صحة الأمعاء. يمكن للتغييرات البسيطة في نمط الحياة أن تقطع شوطًا طويلاً في تحقيق ذلك، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".

7 نصائح يجب اتباعها للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي

1- الماء



شرب الكثير من الماء سيبقيك رطبًا طوال اليوم ويحافظ أيضًا على بيئة أمعائك صحية، يستخدم الجسم الماء لدفع الفضلات الهضمية ، ويحتاج الجسم إلى البقاء رطبًا، يفضل الماء الفاتر أو في درجة حرارة الغرفة على الماء البارد.

2 - البروبيوتيك

تحمل البروبيوتيك البكتيريا والخميرة الصحية التي يمكن أن تجدد نشاط الجهاز الهضمي، البروبيوتيك مثل الزبادي مفيدة لصحة الأمعاء، والشيكولاتة الداكنة هي مصدر جيد للبروبيوتيك إذا استهلكت بكميات محدودة.

3 الأطعمة الغنية بالألياف

يوصي العديد من خبراء الصحة بالأطعمة الغنية بالألياف مثل المكسرات والفواكه، لأن الألياف الغذائية تضمن عمل الجهاز الهضمي بشكل صحيح، تساعد الألياف أيضًا في حركة الأمعاء السلسة.

4 - مضغ الطعام بشكل صحيح

تناول طعامك ببطء وتأكد من مضغه بشكل صحيح، يساعد هذا الجهاز الهضمي على تكسير العناصر الغذائية لمزيد من المعالجة.

5- تمرن بانتظام

ممارسة الرياضة بانتظام تساعد الجسم على الحفاظ على لياقته والتعامل مع الإجهاد الذي يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الهضم، مارس الرياضة يوميًا.

6- الشاي الأخضر

الشاي الأخضر هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تقليل الالتهابات وإزالة السموم من الجسم، كما أنه يساعد في عملية التمثيل الغذائي.

7 الحفاظ على الانضباط

يجب أن نلتزم بمواعيد الوجبات المحددة مسبقًا، مهما كانت مواعيد الغداء أو العشاء ، يجب أن نتأكد من تناول الطعام في ذلك الوقت فقط، الأكل العشوائي يسبب مشكلات الهضم.

الجهاز الهضمى

شرب الماء يحسن عمل الجهاز الهضمى