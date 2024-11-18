لمرضى السكرى.. هذا النظام الغذائي يساعدك في السيطرة على نسبة السكر بالدم

كتبت مروة هريدى

النظام الغذائي منخفض المؤشر الجلايسيمي هو خطة وجبات تركز على كيفية تأثير الأطعمة على مستويات السكر في الدم، والمعروفة أيضًا بمستويات الجلوكوز في الدم، ويصنف المؤشر الجلايسيمي الأطعمة على مقياس من 0 إلى 100، ومع ذلك، فإن الأطعمة الموجودة في الطرف الأدنى من المقياس لها تأثير ضئيل على سكر الدم، في حين أن الأطعمة الموجودة في الطرف الأعلى تسبب زيادة أكبر في سكر الدم، ويمكن أن يكون هذا مفيدًا لإدارة مستويات السكر في الدم، وخاصة للأشخاص المصابين بمرض السكري أو أولئك الذين يتطلعون إلى الحفاظ على طاقة مستقرة طوال اليوم، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض



توصي منظمة الصحة العالمية باتباع نظام غذائي منخفض المؤشر الجلوكوزي (GI) كجزء من خطة الأكل المتوازنة والصحية، وخاصة للأفراد الذين يعانون من حالات مثل مرض السكري أو المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب، وتشجع منظمة الصحة العالمية على تضمين هذه العناصر إلى النظام الغذائي، وتشمل الحبوب الكاملة مثل الشعير والكينوا، والبقوليات مثل العدس والحمص والفاصوليا، والخضروات غير النشوية مثل السبانخ والبروكلي والطماطم، والفواكه مثل التفاح والكمثرى والتوت، وكذلك منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي غير المحلى.

الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع



على النقيض من ذلك، تسبب الأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المرتفع (أكبر من 70) ارتفاعات سريعة في نسبة السكر في الدم وقد تؤدي إلى انهيار الطاقة أو زيادة خطر الإصابة بأمراض مثل مرض السكري من النوع 2، ولعل أبرز الأمثلة على الأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المرتفع، الخبز الأبيض والحبوب السكرية والوجبات الخفيفة المصنعة.

فيما يلى.. فوائد الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض:



الحفاظ على استقرار ضغط الدم



تساعد الأطعمة ذات المؤشر الجلاسيمى أو الجلوكوزي المنخفض في الحفاظ على مستويات ثابتة من الجلوكوز في الدم، وهو أمر مهم بشكل خاص للأشخاص المصابين بمرض السكري أو المعرضين لخطر الإصابة به.

خفض مستويات الكوليسترول



يمكن أن يكون للأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المنخفض تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول، وخاصة من خلال المساعدة في خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، والمعروف باسم الكوليسترول "الضار".

التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب



يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المنخفض إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تحسين مستويات الدهون في الدم (مثل خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة) وتقليل الالتهاب.

إدارة الوزن



تساعد الأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المنخفض في تعزيز الشعور بالشبع، مما يساعد في التحكم في الشهية وتقليل احتمالية الإفراط في تناول الطعام، ويمكن أن يكون هذا مفيدًا لإدارة الوزن والوقاية من السمنة.

الوقاية من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2



يمكن أن يقلل النظام الغذائي ذو المؤشر الجلوكوزي المنخفض من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 عن طريق تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، وخفض مستويات الأنسولين، ودعم إدارة الوزن الصحي.

يقلل الالتهاب



تشير الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي منخفض المؤشر الجلوكوزي قد يساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، والذي يرتبط بالحالات المزمنة مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب والأوعية الدموية.

إن إدراج المزيد من الأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المنخفض في نظامك الغذائي يمكن أن يساهم في تحقيق فوائد صحية طويلة الأمد ويساعد في تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.