من مطبخك.. مشروب خضراوات على السحور يعزز الهضم والمناعة

كتبت مروة هريدى

تشتهر المشروبات التي يتم إعدادها من التوابل بخصائصها الطبية وفوائدها الصحية، ولعل أحد أشهر هذه التوابل هي الكزبرة، حيث يتم استخدامها على نطاق واسع في أغراض الطهى، ولكن يمكن تناولها في شكل مشروب بعد نقع بذور الكزبرة مسبقًا في الماء للحصول على فوائدها الصحية العديدة، بما في ذلك تعزيز المناعة وتقوية الشعر وفقدان الوزن وتحسين البشرة، ويمكن تحضير هذا المشروب للتخلص من السموم بسهولة عن طريق نقع البذور طوال الليل في الماء، وتناولها في الصباح، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلي.. فوائد تناول ماء الكزبرة المنقوعة مرتين يوميًا.. مرة على الإفطار ومرة على السحور

مقاومة للشيخوخة

تحتوي بذور الكزبرة على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل نشاط الجذور الحرة في الجسم، ما يساعد في مكافحة الشيخوخة في الجسم، كما تعمل بشكل جيد عندما يتعلق الأمر بتقوية جهاز المناعة لمكافحة أمراض مختلفة.

يقوي الشعر

تحتوي هذه العشبة على فيتامينات K وC وA، وهي ضرورية لقوة الشعر ونموه، ويمكن أن يساعد تناول ماء الكزبرة بانتظام في الصباح على تقليل تساقط الشعر وتمنع تقصفه، كما يمكن أيضًا استخدام البذور في شكل زيت أو كقناع للشعر للحصول على نتائج مفيدة.

تسهيل الهضم

تُستخدم الكزبرة تقليديًا لخصائصها الهضمية، ويساعد إضافتها إلى الماء على تحسين الهضم طوال اليوم كما يعزز عملية التمثيل الغذائي، مما يدعم جهود إنقاص الوزن، كما تعمل أيضًا على إزالة السموم من الجسم بشكل طبيعى.

تمنع مشاكل الجلد

بذور الكزبرة غنية بالحديد وتتمتع بخصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، ويمكن أن يساعد تناول ماء الكزبرة في الصباح على الحصول على بشرة مشرقة ونقية وناعمة مع تقليل التصبغ وحب الشباب.

كيفية تحضير ماء الكزبرة؟

لتحضير ماء الكزبرة، انقعي ملعقة كبيرة من بذور الكزبرة في كوب من ماء الشرب طوال الليل، ثم صفّي البذور في الصباح وتناوليها، ويمكن تجفيف البذور المصفاة واستخدامها لاحقًا لأغراض الطهي.

ويوصى باستهلاك ماء الكزبرة بشكل منتظم في الصباح وقبل النوم ليلاً، ويمكن تناولها على معدة فارغة لتعزيز الهضم الصحى.