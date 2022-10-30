من تقوية جهاز المناعة إلى تحسين البصر.. اعرف الفوائد الصحية لتناول الكزبرة

كتبت ميرفت رشاد

تعتبر الكزبرة مصدر كبير للألياف الغذائية والمغنيسيوم والحديد، أطلق عليها اسم عشب عجيب ، الكزبرة عبارة عن حزمة من أحد عشر زيوتًا أساسية، ستة أنواع من الأحماض والكثير من المعادن والفيتامينات مع العديد من الخصائص المفيدة، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، وفى السطور القادمة سنوضح الفوائد الصحية لتناوله بحسب ما نشره موقع "food.ndtv".

السيطرة على ضغط الدم

يتحكم في ضغط الدم غالبًا ما يوصي الخبراء بسلطة الكزبرة للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يتكون من أيونات الكالسيوم التي تتفاعل مع الكوليني (ناقل عصبي في الجهاز العصبي المركزي) لتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.