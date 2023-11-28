تدفيك وتقوي مناعتك.. اعرف فوائد الكزبرة الخضراء في الشتاء

الكزبرة الخضراء من الخضروات ذات المذاق الخاص، فعند استخدمها في الطهي تضيف للطعام طعما مميزا، وأشار التقرير المنشور عبر موقع timesofindia إلى أنها غنية بالعديد من الفوائد الصحية المهمة التي لا غنى عنها، ومنها:
تدفيك وتقوي مناعتك.. اعرف فوائد الكزبرة الخضراء في الشتاءالثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 06:00 م
الكزبرة - أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر
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