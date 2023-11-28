اليوم السابع
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تدفيك وتقوي مناعتك.. اعرف فوائد الكزبرة الخضراء في الشتاء

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 06:00 م
تدفيك وتقوي مناعتك.. اعرف فوائد الكزبرة الخضراء في الشتاء الكزبرة - أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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الكزبرة الخضراء من الخضروات ذات المذاق الخاص، فعند استخدمها في الطهي تضيف للطعام طعما مميزا،  وأشار التقرير المنشور عبر موقع timesofindia إلى أنها غنية بالعديد من الفوائد الصحية المهمة التي لا غنى عنها، ومنها: 

-غنية بفيتامين ك

وتزيد فرص إذابة الدهون. 

-تعزيز مناعة الجسم

تناول الكزبرة الخضراء، له دور كبيرفي تقوية الجهاز المناعي، وحماية الجسم من التعرض للإصابة بأمراض الشتاء المختلفة كنزلات البرد، لأنها غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة. 

-تشعرك بالدفء في الشتاء

تناول الكزبرة في فصل الشتاء يعد خيارا رائع لتدفئة الجسم، ولذا ينصح بوضعها في جميع أطباقك اليومية. 

-مفيد لصحة الجهاز التنفسي

لأن الكزبرة الخضراء تحتوي علي خصائص مضادات الالتهابات، فهذا يجعلها خيارا رائعا في الحد من الإصابة بالسعال، ونزلات البرد، ولذا تناولها يقلل من حدة المرض والأعراض. 

-تخفف من ألم المفاصل

لأنها غنية بمضادات الإلتهابات فهذا يجعلها خيارا غذائي رائع خلال فصل الشتاء الذي تتفاقم خلاله الأعراض، وتناوله يقلل من شدة الألم. 

- تدعم الجهاز الهضمي

تناول الكزبرة الخضراء يعد من الأمور الجيدة لتعزيز صحة الجهاز الهضمي، والحد من التعرض للأعراض المرتبطة به، كالإمساك والانتفاخ. 

-علاج الأنيميا وفقر الدم 

لأنها غنية بنسبة عالية من عنصر الحديد فهذا يجعلها خيار غذائي لمرضي فقر الدم والأنيميا، ولذا عليك تناولها. 

-تنظيم نسبة السكر بالدم 

لأنها غنية ببعض المركبات المهمة والتي من دورها تنظيم نسبة السكر بالدم، فهذا يجعلها خيارا غذائيا رائعا لمرضى السكر، لأنها تساهم في تنظيم نسبته. 






الكزبرة

فوائد الكزبرة

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