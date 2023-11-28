تدفيك وتقوي مناعتك.. اعرف فوائد الكزبرة الخضراء في الشتاء

كتبت فاطمة ياسر

-غنية بفيتامين ك وتزيد فرص إذابة الدهون. -تعزيز مناعة الجسم تناول الكزبرة الخضراء، له دور كبيرفي -تشعرك بالدفء في الشتاء تناول الكزبرة في فصل الشتاء يعد خيارا رائع لتدفئة الجسم، ولذا ينصح بوضعها في جميع أطباقك اليومية. -مفيد لصحة الجهاز التنفسي لأن الكزبرة الخضراء تحتوي علي خصائص مضادات الالتهابات، فهذا يجعلها خيارا رائعا في الحد من الإصابة بالسعال، ونزلات البرد، ولذا تناولها يقلل من حدة المرض والأعراض. -تخفف من ألم المفاصل لأنها غنية بمضادات الإلتهابات فهذا يجعلها خيارا غذائي رائع خلال فصل الشتاء الذي تتفاقم خلاله الأعراض، وتناوله يقلل من شدة الألم. الكزبرة الخضراء من الخضروات ذات المذاق الخاص، فعند استخدمها في الطهي تضيف للطعام طعما مميزا، وأشار التقرير المنشور عبر موقع timesofindia إلى أنها غنية بالعديد من الفوائد الصحية المهمة التي لا غنى عنها، ومنها:وتزيد فرص إذابة الدهون.تناول الكزبرة الخضراء، له دور كبيرفي تقوية الجهاز المناعي ، وحماية الجسم من التعرض للإصابة بأمراض الشتاء المختلفة كنزلات البرد، لأنها غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة.تناول الكزبرة في فصل الشتاء يعد خيارا رائع لتدفئة الجسم، ولذا ينصح بوضعها في جميع أطباقك اليومية.لأن الكزبرة الخضراء تحتوي علي خصائص مضادات الالتهابات، فهذا يجعلها خيارا رائعا في الحد من الإصابة بالسعال، ونزلات البرد، ولذا تناولها يقلل من حدة المرض والأعراض.لأنها غنية بمضادات الإلتهابات فهذا يجعلها خيارا غذائي رائع خلال فصل الشتاء الذي تتفاقم خلاله الأعراض، وتناوله يقلل من شدة الألم.