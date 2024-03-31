4 فوائد مذهلة للكزبرة الخضراء.. مصدر مهم لكل الفيتامينات

كتبت مروة محمود الياس

الكزبرة الخضراء أحد أهم أنواع الخضراوات الورقية تحتوي على كم هائل من المياه والترطيب للجسم، وتحتوي أيضًا على مضادات أكسدة صحية تقاوم بها التهابات الجسم هذا ما أكده تقرير نشر في موقع فارم ايزي المعني بالصحة العامة.

الكزبرة الخضراء هي مصدر مهم ومميز لكل الفيتامينات والعناصر والمعادن الصحية أبرز الفيتامينات التي تحتوي عليها هذه الأوراق الخضراء فيتامين ج المفيد بشدة في شهر رمضان، لأنه يعزز المناعة ضد العدوى وضد تكرار أدوار المرض كما أنها تحتوي على كم هائل من العناصر والحديد والمنجنيز والكالسيوم وكذلك الألياف الغذائية المشبعة الصحية، لذلك يفضل إضافتها على الأطعمة والشوربات وكذلك على السلطات الخضراء.

تابع التقرير أن الكزبرة الخضراء لها فوائد خاصة في رمضان للجسم والصحة والمعدة أيضًا لأنها تحتوي على مضادات أكسدة تعمل على التمثيل الغذائي المثالي للطعام، كما أنها غنية بالألياف ما يعزز من الحالة الهضمية والصحة الهضمية بشكل عام، كمان أنها تعزز من حركة المعدة وتساعد على ضبط مستويات سكر الدم لأنها تخفض من إفرازه، كما أنها تساعد على نشاط الإنزيمات ما يخفض من مستويات السكر ويضبطها.

تساعد أيضًا أوراق الكزبرة على تدعيم دفاعات الجسم ضد المرض لاحتوائها على فيتامين a وكذلك فيتامين سي المعزز للمناعة، كما أنها تساعد بشكل كبير على القدرة على امتصاص الحديد من الأطعمة.

تعزز أيضا من تقليل حدة الإصابة بالميكروبات، لأن بها خصائص تساعد على مكافحة العدوى كما أنها تقاوم البكتيريا خاصه السالمونيلا، وتعمل على مقاومة الميكروبات والأمراض المرتبطة بها فضلا عن أنها تقاوم الالتهابات وزحف العدوى المختلفة.