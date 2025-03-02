خليه على سحورك.. طبق الفول بالليمون صحة للقلب وتنظيم للسكر

كتبت فاطمة ياسر

الفول من الأطعمة الأساسية في السحور خلال شهر رمضان، وأوضح الدكتور أسامة فكري استشاري الجهاز الهضمي والكبد والتغذية الإكلينيكية في معهد الكبد القومي، أن تناول الفول على وجبة السحور في رمضان له العديد من الفوائد الصحية للفول، ومنها:

1. مصدر غني بالبروتين النباتي، حيث يساعد البروتين في الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يقلل من الشعور بالجوع خلال ساعات الصيام.

2. غني بالألياف، لأنه يساعد الألياف على تحسين عملية الهضم وتجنب مشاكل الإمساك التي قد تزيد في رمضان بسبب تغيّر النمط الغذائي.

3. يمنح طاقة، لأنه يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة التي تُهضم ببطء، مما يُحافظ على مستويات الطاقة مستقرة لفترة أطول.

4. تعزيز صحة القلب، فالفول يحتوي على مضادات الأكسدة والمعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، التي تُساهم في خفض ضغط الدم ودعم صحة القلب.

5. تحسين المزاج، حيث يحتوي الفول على مادة التربتوفان، التي تساعد الجسم في إنتاج السيروتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تحسين المزاج.

6. يعتبر مصدر جيد للفيتامينات والمعادن مثل الحديد، الذي يُساهم في الوقاية من الأنيميا، وفيتامينات ب المركبة المهمة لوظائف الجسم المختلفة، فتناوله في وجبة الإفطار يعوض العناصر المفقودة خلال الصيام.

7. تنظيم مستوى السكر في الدم، حيث يُعتبر الفول مناسبًا لمرضى السكري، حيث يساعد في منع الارتفاع المفاجئ لمستوى السكر بعد تناول الطعام.

وأكد استشاري التغذية الإكلينيكية، أنه يُفضل تحضير الفول بطرق صحية مثل إضافة الليمون وزيت الزيتون والابتعاد عن الإضافات الدسمة كالزبدة أو السمن لتجنب الشعور بالثقل أو الحموضة بعد الإفطار.