هذه الفئات عليها تجنب الإفراط من تناول الفول

كتبت مروة محمود الياس

الفول الأكلة الرسمية لموائد الإفطار الصباحية، أو قد يفضلها البعض في وجبة العشاء، لا شك أن فوائدها عظيمة، وأكلة مميزة يمكن من خلالها أن يحصل متناولها على كم من البروتين والألياف الكافية لتعزيز صحة العضلات والعظام، والأعصاب، وتقوية الجسم وإمداده بالطاقة، فضلاً عن الشعور بالشبع لفترة طويلة، وهى الميزة الأفضل للفول على الإطلاق.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع ميديسين هيلث الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن الفول وجبة غذائية صحية متكاملة تحتوى على كم هائل من البروتينات والألياف الصحية التي تساعد على تدعيم صحة الجسم، القليل من الفول له فوائد عظيمة، يعزز من تدعيم الهضم، ولكن الإسراف في تناوله عن الكميات المتزنة يسبب الكثير من المضار، فلابد من الالتزام بالقليل ما يعادل حوالى 4 الى 5 ملاعق منه، فقط في الوجبة الواحدة، دون إضافات قد تؤدى إلى اضطراب الهضم أو زيادة الدهون فيه، مثل السمن والزبدة والزيوت المختلفة.

ومن أبرز مضار الإفراط في تناوله، أن الفول يحتوى على كم من السكريات والألياف التي يصعب على المعدة تكسيرها بسهولة، وهو ما يجعلك عرضة للاضطرابات الهضمية، وتقلصات المعدة والانتفاخات والغازات في كثير من الحالات.

وعلى الرغم من فوائد الفول الكثيرة إلا أن هناك بعض المرضى أو الفئات الممنوعة من الإفراط في تناوله، حسب تقرير نشر في موقع shopfoodocracy فإنه يجب علي بعض الفئات تقنين تناول الفول بكميات كبيرة، ومن بين هؤلاء:

من يعانون من حساسية حادة من البقوليات بشكل عام.

الأشخاص المرضى بمتلازمة القولون العضبى وأعراضها الحادة التي لا يسهل التعامل معها، عليهم بتقنين تناولهم للبقوليات والفول.

من يعانون من أعراض هضمية حادة مثل انتفاخ البطن والتقلصات والغازات الحادة.