الفول مفيد لصحة عظامك.. زيادة البقوليات وتقليل اللحوم الحمراء يعزز صحتك

كتبت أمل علام

أظهرت دراسة أجريت في جامعة هلسنكي، أن الاستبدال الجزئي للحوم الحمراء والمعالجة، بالمنتجات الغذائية القائمة على البازلاء والفول يضمن تناول كميات كافية من الأحماض الأمينية في النظام الغذائي و يؤثر سلبًا على العظام.

ووفقا لما ذكره موقع Medical Express فان تقليل استهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة في النظام الغذائي إلى الحد الأعلى للنظام الغذائي للصحة مع زيادة استهلاك البقوليات، مثل البازلاء والفاصوليا، يعد أمرًا آمنًا من منظور التغذية بالبروتين.

في دراسةBeanMan ، اتبع 102 فنلنديًا نظامًا غذائيًا للدراسة لمدة 6 أسابيع، استهلكت مجموعة واحدة 760 جرامًا من اللحوم الحمراء والمعالجة أسبوعياً، وهو ما يمثل 25% من إجمالي البروتين المتناول، تتوافق هذه الكمية مع متوسط ​​استهلاك البروتين للرجال الفنلنديين.

أما المجموعة الأخرى فقد استهلكت منتجات غذائية تعتمد على البقوليات، وخاصة البازلاء والفول، بما يعادل 20% من إجمالي البروتين المتناول، بالإضافة إلى ذلك ، بلغت كمية اللحوم الحمراء والمعالجة المستهلكة أسبوعيًا في هذه المجموعة الحد الأعلى للنظام الغذائي الصحي (200 جم أو 5% من إجمالي تناول البروتين)، بخلاف ذلك، اتبع المشاركون في الدراسة نظامهم الغذائي المعتاد ولكن لم يُسمح لهم بتناول اللحوم الحمراء أو المصنعة أو البقوليات غير تلك التي قدمتها الدراسة، ونشرت النتائج في المجلة البريطانية للتغذية .

لم يجد الباحثون أي اختلافات بين المجموعات الغذائية في علامات تكوين العظام، ولم يختلف تناول الكالسيوم أو فيتامين" د " بين المجموعات، كان تناول الكالسيوم يتماشى مع التوصيات الغذائية الحالية، وكان تناول فيتامين" د " قريبًا جدًا من التوصيات، استوفى متوسط ​​مآخذ الأحماض الأمينية والبروتينات الأساسية التوصيات في كلا المجموعتين.

أصبحت النظم الغذائية القائمة على النباتات بشكل متزايد أكثر شيوعًا، كما تؤكد توصيات التغذية في بلدان الشمال الأوروبي المحدثة مؤخرًا على تقييد استهلاك اللحوم والاعتدال في استهلاك منتجات الألبان.

في هذه الدراسة، تناول الأشخاص منتجات الألبان كما هو الحال في وجباتهم الغذائية المعتادة، وبالتالي لم يتغير تناولهم للكالسيوم وفيتامين "د" ومع ذلك، فيما يتعلق بصحة العظام، من المهم أن نضع في الاعتبار أنه إذا قلل المرء من كمية الألبان في النظام الغذائي، من الضروري ضمان تناول الكالسيوم وفيتامين" د " من مصادر أخرى، ويمكن أن تكون هذه المصادر عبارة عن مشروبات نباتية ومنتجات تشبه الزبادي معززة بتلك العناصر الغذائية أو عند الضرورة مكملات غذائية.