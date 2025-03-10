موجة حارة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب مرتفع جوى يضرب البلاد

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى موجة حارة تتعرض لها البلاد خلال هذه الأيام، حيث تشهد حالة الطقس، استقرار فى الأحوال الجوية وارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال الفترة المقبلة.

وأضافت هيئة الأرصاد : نتأثر بمرتفع جوى في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة ساعات سطوع أشعة الشمس ويصاحب ذلك هدوء نسبى للرياح .

وتابعت: وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التى سرعان ما تنقشع .

ويشهد اليوم الإثنين 10 مارس 2025 الموافق 10 رمضان، استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشرقية، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحاً كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.