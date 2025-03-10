اليوم السابع
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الطقس اليوم.. ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الإثنين، 10 مارس 2025 07:00 ص
الطقس اليوم.. ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 25 درجة الطقس وشبورة كثيفة صباحا
كتب محمود راغب

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تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين 10 مارس 2025 الموافق 10 رمضان، استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشرقية، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحاً كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم ، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

 







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