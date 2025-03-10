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الطقس اليوم.. تحذيرات من ارتفاع فى درجات الحرارة وأجواء دافئة نهارا

الإثنين، 10 مارس 2025 10:06 ص
الطقس اليوم.. تحذيرات من ارتفاع فى درجات الحرارة وأجواء دافئة نهارا درجات الحرارة
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 10-3-2025، وذلك وسط توقعات هيئة الأرصاد بارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 10-3-2025 ، كما يلى:

استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة.

طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الطقس معتدل على السواحل الشرقية، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

شبورة مائية صباحاً كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

 

 







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