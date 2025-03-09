الطقس اليوم.. بداية ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 9-3-2025 ، وذلك بعد حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى شهدتها البلاد قبل نهاية الأسبوع الماضى، وتعرضت خلالها البلاد لأمطار متفاوتة الشدة وصلت القاهرة الكبرى.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 9-3-2025، كما يلى:

ارتفاع فى درجات الحرارة طفيف وتدريجى على أغلب الأنحاء.



طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

طقس دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 26 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.