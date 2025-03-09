اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 مارس 2025 12:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الطقس اليوم.. بداية ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة

الأحد، 09 مارس 2025 10:45 ص
الطقس اليوم.. بداية ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 9-3-2025 ، وذلك بعد حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى شهدتها البلاد قبل نهاية الأسبوع الماضى،  وتعرضت خلالها البلاد لأمطار متفاوتة الشدة وصلت القاهرة الكبرى.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 9-3-2025، كما يلى:

ارتفاع فى درجات الحرارة طفيف وتدريجى على أغلب الأنحاء.

طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

طقس دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 26 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.

 







مشاركة

الطقس غدًا

درجات الحرارة في القاهرة

حالة الطقس غدا

weather

الطقس

الطقس اليوم

حالة الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس اليوم

الطقس الان

درجات الحرارة في الاسكندرية

درجات الحرارة في مصر

الارصاد الجوية

درجات الحرارة لمدة أسبوع

اخبار الطقس اليوم

اليوم السابع بلس






الرجوع الى أعلى الصفحة