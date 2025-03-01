لو متعود تروح "الجيم".. اعرف الوقت المناسب للتمرين فى رمضان

كتبت: دانه الحديدى

يعرف شهر رمضان بالأكلات والحلويات الشهية، كذلك العصائر الغنية بالسكر بمختلف أنواعها، وهو ما يعنى عددا إضافسا من الكيلو جرامات على ميزانك، مما يستلزم محاولة تقليل هذه النوعيات من الطعان مع الانتظام فى ممارسة الرياضة.

وبسبب الخمول المعتاد بعد تناول وجبة إفطار دسمة، كذلك ضيق الوقت خلال شهر رمضان، يهمل الكثيرون ممارسة الرياضة خلال الشهر، والبعض الآخر قد يضطر للذهاب إلى الصالات الرياضية "الجيم" خلال ساعات الصيام، لكن هل يمكن الجمع بين التمارينات الرياضية والصيام فى نفس الوقت.

ما هو الوقت المناسب للذهاب إلى "الجيم" خلال شهر رمضان؟



وفقا لموقع "Health x change" هناك عدة اختيارات لموعد التمرين خلال شهر رمضان ، ويعتمد اختيار الموعد المناسب للتمرين، سواء خلال ساعات الصيام أو وقت الإفطار، على التفضيلات الشخصية، كذلك مدى النشاط الرياضى للشخص على مدار العام، لذلك تعرف على مزايا وعيوب كل موعد تختاره للتمرين.

الصباح الباكر "بعد شروق الشمس"



ما يميز هذا الوقت من اليوم، هو أن الجسم يكون لديه كمية كبيرة من الطاقة لعدم مرور وقت طويل من وجبة السحور، لكنه فى نفس الوقت يعرض الشخص للجفاف بسبب التعرق.

قبل الإفطار مباشرة

التمرين قبل موعد الإفطار بوقت قليل، يعطى الجسم فرصة للحصول على العناصر اللازمة فى وجبة الإفطار، لكن يعيبه الطاقة المنخفضة للجيم بسبب طول ساعات الصيام، بما قد يؤثر على التمرين.

بعد الإفطار

هو التوقيت المثالى لممارسة الرياضة، لأن الجسم حصل على الطاقة اللازمة بوجبة الإفطار، إلا أنه يستلزم معه النوم الجيد.

هل يجب التخفيف من التمرينات الرياضية خلال الصيام؟



فى حالة تفضيلك لممارسة الرياضة خلال ساعات الصيام، يجب مراعاة عدد من النقاط، أهمها مدى ممارستك للرياضة طوال العام، لأن النشاط البدنى العام للشخص هو ما يحدد كمية التمرينات المناسبة له أثناء الصوم، كذلك إن كان يعانى من مرض مزمن مثل الضغط والسكر والقلب.

التمرين للشخص الرياضى

وفى حالة الشخص الرياضى تعتبر ممارسة التمرينات الخفيفة إلى المتوسطة آمنة بشكل عام خلال ساعات الصيام، مع الحرص على عدم ممارسة تمرينات مكثفة غير معتادة، حيث ينصح بالحفاظ على مستوى النشاط البدنى الحالى، وعدم زيادة كثافة ومدة التمارين ومدتها أثناء الصيام، لأن الهدف هو الحفاظ على اللياقة البدنية وليس الوصول لأرقام جديدة.

"رياضة رمضان" لغير الرياضيين

أما فى حالة الشخص غير الرياضى بوجه عام، فينصح بممارسة بعض النشاطات البدنية العامة، التى تضمن الحركة، مثل المشى وصعود السلم، والقيام بالاعمال المنزلية

كيفية تجنب العطش أثناء ممارسة الرياضة خلال الصيام



يجب الحرص على ترطيب الجسم بشكل كافى، لتعويضه عن فقدان السوائل خلال ممارسة التمارين الرياضية أثناء الصيام، كذلك لدعم الجهاز المناعى.

وينصح بشرب ما بين 8 إلى 12 كوب من السوائل، ما يعادل حوال 2 لتر، من المياه ما بين الإفطار إلى السحور، وليس دفعة واحدة وقت السحور، مع تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين (القهوة)، نظرا لأن الكافيين مدر للبول وقد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالجفاف.