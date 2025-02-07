طرق المشي للتخلص من الكرش والدهون.. جربها

كتبت مروة محمود الياس

المشي هو أفضل الممارسات الصحية، والرياضات المهمة للتخلص من الدهون المستعصية في منطقة البطن ومحيط الخصر، وهذا ما أكده تقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض.

وتابع التقرير أن المشي بشكل خاص، وفقًا لدراسة أجرتها المجلة الدولية للسمنة والاضطرابات الأيضية، هو الرياضة المثلى لحرق الدهون المتكتلة حول البطن نظرًا لأنه يساعد على التخلص من السعرات الحرارية بشكل فعال للغاية، كما أنه يقلل من هرمونات الكورتيزول وبالتالي المساعدة في التخلص من الوزن الزائد.

أنواع رياضة المشي

وأوضح التقرير أن هناك أنواعًا من رياضة المشي مختلفة الأشكال والتقنيات، تلك التقنيات المختلفة يمكنك تضمينها في نظامك الرياضي اليومي وهو نظام المشي يوميًا، وهذا التضمين يضمن نتائج فعالة مع الاستمرارية، والتي من بينها:

المشي المتقطع

نوع مهم وضروري من المشي إذا كنت ترغب في المشي للتخلص من الكرش ودهون البطن فعليك بالمشي المتقطع الذي يساعد على حرق السعرات الحرارية وتعزيز عملية التمثيل الغذائى، المشي المتقطع يعني التناوب بين فترات المشي بين عالي الكثافة ومتوسط الكثافة ومنخفض الكثافة والتغيير بينهم، هذا النوع من المشي المتقطع يساعد على تنشيط عملية النظام الغذائي وحرق سعرات حرارية أعلى وجعله نوعاً من الروتين المتغير للتخلص من الوزن الزائد خاصة دهون البطن.

المشي السريع

أحد أهم أنواع المشي بخطوات وواتيره سريعة يزيد من معدلات ضربات القلب والتنافس وبالتالي يزيد من حرق السعرات الحرارية، وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للطب العام، فإن المشي السريع في الروتين اليومي يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي والحصول على محيط أزار للخصر والتخلص من دهون البطن والكرش تمامًا.

الركض

المشي بشكل أقوى أفضل الرياضات لفقدان دهون البطن، إذا كنت تحمل حقيبة على ظهرك وتركض بها فهي أفضل لزيادة حمل وشدة التمرين وبالتالي حرق سعرات حرارية أعلى أثناء المشي بمساعدة الأوزان على سبيل المثال ما يحفز العضلات ويحسن من قوة التمرين وبالتالي التخلص من دهون البطن.

المشي السريع

نوع من المشي يساعد على تحفيز العضلات بشكل أكبر، والمشي السريع النموذجي، وفقًا لما يقول خبير اللياقة البدنية، ما هيش غانيقار، فهو يتطلب جهدًا بدنيًا أعظم وبالتالي يزيد من السعرات الحرارية التي يتم التخلص منها لفقدان الدهون خاصة حول الخصر وبناء وتقوية العضلات تدريجيًا، وهو اختيار مميز في الروتين اليومي للمشي لتعزيز التخلص من الوزن الزائد بشكل عام.