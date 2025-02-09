من قصص أبطال العالم.. كيف تساعد الرياضة على تخطى صعوبات نفسية وصحية

كتبت: دانه الحديدى

لا يختلف أحد على أهمية ممارسة الرياضة باختلاف أنواعها، نظرا لفوائدها غير المحدودة لصحة الإنسان بدنيا ونفسيا، وذلك لجميع المراحل العمرية.

وفى عالم الرياضة، هناك عدد من النماذج الناجحة التي ساعدتهم ممارسة الرياضة، بجانب فوائدها المعروفة، على تخطى متاعب صحية ونفسية وأحيانا اجتماعية، مما يؤكد على أن الرياضة يمكن أن تكون نوعا من العلاج بحد ذاتها.

مايكل فيلبس



أسطورة عالم السباحة والرياضى الأكثر تتويجا بالميداليات الأولمبية في التاريخ، برصيد 28 ميدالية، بينها 23 ميدالية ذهبية، حصل عليها خلال 4 دورات أولميبية، وذلك حتى اعتزاله عام 2016.

يعد مايكل فيلبس من أكثر النماذج الملهمة في عالم الرياضة، والتي يظهر فيها ضرورة دعم الأبوين للطفل، حيث أدى تعرضه للتنمر خلال طفولته من قبل زملائه في المدرسة، بسبب ملامحه الحادة وصعوبة تركيزه الذى أدى لحصوله على علامات دراسية منخفضة، إلى تأثره سلبا، وهو ما دفع والدته ديبى فيلبس إلى الأخذ بنصيحة الطبيب بتعليمه رياضة السباحة.

وبحسب موقع "Additude" فإن مايكل لم يحب السباحة في البداية، لعدم رغبته في تبليل وجههه بالماء، وهو ما دفع ومدربه إلى تعليمه السباحة على ظهره، وتقول والدته ديبى إن مايكل بدأ في سن السابعة بتعلم السباحة على ظهره ثم على بطنه، ومع تحسنه بالسباحة كانت مشكلة قلة التركيز بالفصل مستمرة، حتى تم تشخيصه في سن التاسعة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

وتقول ديبى إنه تم استغلال حب مايكل للسباحة في عملية التعليم، وتحديدا بالمسائل الرياضية، وأن مايكل على مدار السنوات مع تطور مهارته في السباحة أصبح سلوكه يتطور للأفضل.

أحمد الجندى



البطل المصرى العالمى أحمد الجندى، لاعب الخماسى الحديث الذى حصد الميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأولمبية الأخيرة بباريس، والذى يبلغ من العمر 24 عاما، وبجانب حصده للميدالية، حطم الرقم القياسى العالمى المسجل بالخماسى الحديث بعد تحقيقه 1555 نقطة بدلا من الرقم السابق 1482.

كانت الإصابة بحساسية الصدر هي بوابة الجندى لعالم الرياضة، وذلك عندما نصح الطبيب المعالج والديه بضرورة ممارسته لرياضة السباحة، للتخفيف من أعراض الحساسية، عندها بدأ بممارسة رياضتى السباحة والجرى، قبل أن تقوده الصدفة للعبة الخماسى الحديث، والتى حقق فيها أول ميدالياته وهو بعمر 8 سنوات.

ليونيل ميسى



هل تعلم أن موهبة ميسى الاستثنائية أنقذته من مرض التقزم؟



يعد ليونيل ميسى أحد أساطير لعبة كرة القدم العالمية، والذى حقق الرقم القياسى في الحصول على جائزة الكرة الذهبية 8 مرات، والذى تم تشخيصه فى سن 11 عام بالإصابة بمرض نادر يسمى اضطراب هرمون النمو (GHD) ، وهى هذه الحالة التي لا تجعل الجسم ينمو كما المفروض وفقًا للعمر.

ووفقا لموقع "The health site" يحدث اضطراب هرمون النمو (GHD)، والمعروف باسم تقزم الغدة النخامية، بسبب انخفاض إنتاج هرمون النمو في الجسم، ويعانى الأطفال المصابون بهذه الحالة عادةً من أعراض مثل قصر القامة.

و تم تشخيص ميسى بهذه الحالة عندما لاحظ والداه أن طوله أقصر من أصدقائه عندما كان في الحادية عشرة من عمره، وبدأ في حقن هرمونات النمو في ساقه كل يوم، لكن استمرار العلاج كان مهددا بسبب ارتفاع تكلفته فى ذلك الوقت، قام نادى برشلونة بإنقاذ مستقبل ميسى الصحى والكروى، عندما تم ضمه للفريق والتكفل بتكاليف علاجه وهو بعمر 13 عاما.