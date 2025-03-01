فوائد كسر صيامك على التمر باللبن

كتبت مروة هريدى

تتعدد الفوائد الصحية التي يقدمها تناول التمر مع الحليب أو التمر باللبن، حيث يعتبر هذا المشروب الصحى من أشهر المشروبات على سفرة الإفطار خلال شهر رمضان، ويرصد تقرير موقع "Healthline" فوائد تناول التمر باللبن في رمضان.

التمر سهل الهضم

بشكل عام بعد الصيام، إذا تناولت أي شيء ثقيل، فإنه يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، لذلك من الأفضل أن تكسر صيامك على البلح باللبن فهو لا يسمح لمعدتك بالتعب لأنه سهل الهضم.

التمر يجهز المعدة لوجبة الإفطار

إن كسر صيام اليوم الطويل يجعلك تتسرع في تناول كميات كبيرة من الطعام، وهذا يمكن أن يسبب مشاكل في الهضم بسهولة، ولكن التمر، يساعدك على تهدئة الجوع الشديد حتى تتمكن من تناول الوجبة الإفطار دون إلحاق أي ضرر بالمعدة، وهذا يساعد أيضًا في حماية معدتك من مشاكل الهضم.

علاوة على ذلك، يعمل التمر على تنشيط العصارات والإفرازات الهضمية ويساعد على تهيئة المعدة للهدوء قبل تناول الإفطار.

يساعد الحليب على تقليل التعب بعد الصيام

إن الحليب يتفوق على أي مشروب وذلك بسبب قدرته على توفير الطاقة الإضافية والبروتين والكالسيوم، كما أن له القدرة على تقليل التعب الذي يشعر به الناس عمومًا بعد صيام شهر رمضان، حيث يساعد تناول التمر مع الحليب الجسم على استعادة الطاقة وتحضيره لوجبة الإفطار.

الحليب يعزز احتباس الماء في الجسم

تناول الحليب يجعلك تحتفظ بكمية أكبر من الماء في الجسم بفضل مكوناته عالية المستوى بما في ذلك الإلكتروليتات، ويرجع ذلك إلى مؤشر الترطيب العالي الذي يحتويه الحليب بسبب محتواه من البروتين، فإن الحليب بالتمر أحد المشروبات الصحية فى رمضان، وبالتالي، فهو يعدك بما يكفي للاستمتاع بوجبتك.

التمر مصدر طبيعي للطاقة لخلايا المخ

إن المكون الطبيعي الموجود في التمر هو أحد أكثر العناصر المغذية لخلايا المخ، فبفضل حلاوته العضوية وطاقته، يعمل على تجديد شباب الجسم سريعًا بعد صيام طويل، والتمر والحليب معًا يساعدان على تنشيط جسمك استعدادًا لليوم التالي من الصيام.

يمنع الإمساك أثناء أيام الصيام

بسبب تغير مواعيد الأكل بمجرد بدء شهر رمضان، تزداد احتمالات الإصابة بالإمساك، ويحدث هذا أيضًا بسبب تناول أطعمة قليلة الألياف خلال هذا الوقت، ومحتواه العالى من العناصر الغذائية المغذية.

يضبط حموضة الدم

الإفراط في تناول الكربوهيدرات واللحوم قد يؤدي إلى زيادة حموضة الدم، كما قد يؤدي إلى الإصابة بالنقرس والتهاب المرارة والسكري والبواسير وحصوات الكلى، وللحد من فرص الإصابة بهذه الأمراض، تساعد الأملاح القلوية الموجودة في التمور على موازنة هذه الحموضة.