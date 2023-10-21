وجبات إفطار يمكن تقديمها للطفل قبل المدرسة.. منها التمر باللبن

كتبت فاطمة خليل

وجبة الإفطار من أهم الوجبات التى يجب أن يتناولها الطفل، ولا بد أن تتضمن كل العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، وقبل الذهاب إلى المدرسة يجب أن يتناول الطفل وجبة إفطار مغذية وتمده بالطاقة التى يحتاجها.

قال الدكتور محمد شبيب، استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى شبرا العام، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن تناول الإفطار قبل المدرسة تجعل الطفل نشيط وتساعده على التركيز.

وأوضح أن الوجبات التي يمكن تقديمها للطفل قبل المدرسة مثل:تمر باللبن او بليلة بالمكسرات أو ساندويتش بيض أو جبنة بالخضراوات.

وأشار إلى أن وجبة الإفطار يجب أن تكون وجبة غذائية كاملة فيها: - مصدر من البروتين يعطى الطاقة للطفل مثل البيض أو الجبنة. - مصدر من الألياف الموجودة في التفاح أو الكمثرى

- النشويات الموجودة في الخبز و التوست البنى

- مكسرات غنية بالدهون الصحية والأوميجا 3 مثل: اللوز أوالبندق.

وشدد الدكتور محمد شبيب على أهمية شرب الماء للطفل حتى لا يصاب بالجفاف وترطيب جسمه باستمرار.