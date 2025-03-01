التقلقل العاطفى.. أحمد الرافعي مصاب بمرض "الجوكر" في مسلسل الكابتن

كتبت: دانه الحديدى

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الكابتن، على watch it وقناة DMC، ظهور شخصية مصابة بمرض "التقلقل العاطفى" أو "PBA"، والتي يؤديها أحمد الرافعى، وهو المرض التي يتسبب بنوبات مفاجئة من الضحك والبكاء خارجة عن سيطرة المريض.

ويعد مرض التقلقل العاطفى، هو نفس المرض الذى أصيبت به شخصية الجوكر، في فيلم "Joker" في جزئه الأول، والتي أداها الممثل العالمى خواكين فينكيس، والحائز على جائزة الأوسكار لأدائه المتميز لتلك الشخصية، وفيما يلى أهم المعلومات عن مرض التقلقل العاطفى.

ما هو مرض التقلقل العاطفى؟

ووفقًا لموقع "Web MD" الطبي، فإن مرض التقلقل العاطفى "Pseudobulbar affect"، أو ما يطلق عليه "التأثير الكاذب البصلى"، هو اضطراب في الجهاز العصبى، يسبب نوبات مفاجئة من الضحك أو البكاء أو الغضب، والتي لا يمكن للمريض السيطرة عليها ولا علاقة لها بالحالة المزاجية له أثناء حدوثها.



وتحدث النوبات بسرعة كبيرة بحيث تبدو وكأنها نوبة صرع ، ومن السهل الخلط بين أعراض "التقلقل العاطفى" وأعراض الاكتئاب أو الاضطراب ثنائي القطب.

أعراض مرض التقلقل العاطفى

تتمثل أعراض المرض في النوبات التي يتسبب بها، والتي يمكن أن تحدث عدة مرات في الشهر أو خلال اليوم الواحد، وتظهر بالشكل التالى:

- نوبات مفاجئة شديدة من البكاء أو الضحك الذي لا يمكن السيطرة عليه

- البكاء أو الضحك الذي لا يبدو مناسبًا للموقف

- نوبات الإحباط والغضب

- تعبيرات الوجه التي لا تتوافق مع المشاعر



وبسبب الإحراج والقلق التي تتسبب فيه النوبات للمريض، خاصة وسط التجمعات الاجتماعية والأماكن العامة، بجانب القلق من حدوث نوبة في أي وقت، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب أو القلق، وأحيانا يتم الخلط في التشخيص بين مرض الـ"PBA" والإكتئاب، بسبب وجود عدد من الأعراض المشتركة بين المرضين، إلا أنه في حالة الإكتئاب تتوافق ردود الفعل للمريض مع حالته المزاجية.

أسباب مرض التقلقل العاطفى

يعد تلف القشرة الجبهية، المنطقة التي تساعد في التحكم في المشاعر داخل المخ، أبرز أسباب الإصابة بالمرض، بجانب حدوث تغيرات في المواد الكيميائية في المخ،، والمرتبطة بالاكتئاب والتقلبات المزاجية.

كما يوجد عدد من الأمراض التي قد تتسبب في الإصابة بالمرض:

- مرض الزهايمر

- التصلب الجانبي الضموري (ALS)

- ورم في المخ

- الخرف

- التصلب المتعدد

- مرض باركنسون

- إصابة دماغية

- السكتة الدماغية

وتظهر الأبحاث أن أكثر من ثلث الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة دماغية، لديهم أعراض تشير إلى الإصابة بالتقلقل العاطفى.

علاج مرض التقلقل العاطفى

يوجد عدد من الأدوية المضادة للإكتئاب، التي يمكن أن تساعد في السيطرة على نوبات البكاء والضحك لدى الأشخاص المصابين بالمرض.



كما يوجد عدد من الخطوات التي تساعد المريض على التعايش مع المرض، مثل:

- التحدث مع المحيطين عن النوبات وتأثيرها على المريض والمحيطين به، مما يجعلهم يتفهمون الأمر عند حدوث النوبات.



- تسجيل المريض لكل ما يتعلق بالنوبات في مذكرة شخصية، لأن ذلك يساعد في تحديد الأسباب التي تساعد على ظهورها ومدتها.



- التحدث مع أشخاص مصابون بالمرض، لأنه قد يكون لديهم نصائح أخرى تساعد المريض.



- تغير وضعية الجلوس أو الوقوف في حالة الشعور بالرغبة بالضحك أو البكاء.



- غيّر وضعيتك. إذا شعرت برغبة في الضحك أو البكاء، غيّر طريقة جلوسك أو وقوفك.



- التنفس ببطء وعمق أثناء النوبة للإسترخاء.

مسلسل الكابتن تدور أحداثه حول كابتن طيار حسام، الذى يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحالته الجوية، ليتفاجأ بعدها بأن هناك أرواح بعض الركاب تظهر له وتطلب منه، باعتباره الناجى الوحيد، المُساعدة فى إتمام بعض المهام العالقة الخاصة بهم.

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